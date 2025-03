El diputado de Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, anunció ayer la reintroducción de un proyecto legislativo que modifica la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para reducir en un 75% el costo de las multas por accidentes de tránsito contemplados en la normativa, a fin de que sea aplicable.



Crespo se quejó de que el Estado use el régimen sancionador de la Ley 12-07, promulgada en 2007, cuando existe la Ley promulgada en 2017, de la cual es el autor.



Aunque la modificación a la referida normativa “reduce un 75%” el monto a pagar por las infracciones de tránsito, también aumenta el costo de las multas que se pagan hoy día, que sería de 1,000 pesos las más bajas de las leves a RD$2,500.



“Tenemos una ley nueva con multas viejas. Las multas que se están cobrando son las de la Ley 12-07, que son 1,000 pesos las leves y RD$1,650. Si no se empieza a aplicar el régimen sancionador, nosotros no vamos a ver un cambio de comportamiento”, sostuvo.



Con los cambios sugeridos por el diputado opositor, las multas por las contravenciones de tránsito pasarían desde 2,500 pesos, la más baja de las leves; y hasta 17,500 pesos, la más alta de las muy graves, “que si cumplen con los principios de racionalidad y proporcionalidad”, de acuerdo con el congresista.



El pliego legislativo es presentado un día después de que el Ministerio de Interior y Policía informara que someterá un proyecto -a través del Poder Ejecutivo- para hacer cambios a la referida ley.



En referencia a Ley de Tránsito actual, que establece multas de hasta 70 mil pesos, el miembro de Fuerza del Pueblo acusó al Gobierno de no aplicar un régimen sancionador de ese marco legal “por el costo político” que esto representaría.



Otros aspectos que propone el legislador en su propuesta, según ponderó, es una modificación que estudiará el tema de la prescripción de las multas según está establecido en el Código Penal y el Procesal Penal, y no en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, “como erróneamente están las autoridades confundiendo a la ciudadanía”.



Tobías Crespo llamó a los titulares de Interior y Policía, la Digesett, el Intrant, la Procuraduría General de la República y demás autoridades hacer cumplir la Ley 63-17, ante la creciente ola de accidentes de tránsito que están llevando el luto a muchos hogares y familias.



Recordó que la Ley tiene cinco medidas coercitivas para el pago de la multa: no se puede renovar la licencia de conducir; tampoco la placa; no se puede hacer el traspaso del vehículo, si es vendido; no se puede renovar la póliza de seguros; y se no puede realizar ni tener la certificación de Inspección Técnica Vehicular (la revista).



Presidentes de las cámaras respaldan se revise precio multas



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que el proyecto de ley de Crespo “es interesante” y se declara simpatizante del mismo “cuando lo consensuemos en los montos”

“Admito que usted siempre ha sido un apasionado del tema, porque en aquel momento (en 2017)… nosotros fuimos parte muy importante de la aprobación de esa ley”, recordó Pacheco en medio de la sesión de ayer.



El presidente del Senado y de Fenatrado, Ricardo de los Santos, señaló que él también ha sometido, en varias ocasiones, un proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito por entender que el régimen de consecuencia que esta contempla es “muy drástico”.

Deberá acudir mañana al hemiciclo del Senado

El Senado invitó al hemiciclo del órgano legislativo, para este jueves 20 de marzo, al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, para que explique al Pleno las medidas que se están tomando para reducir los accidentes de tránsito en el país.



Ricardo de los Santos explicó que el funcionario acudirá al ala congresual de 11:00 a 11:30 de la mañana, para responder las preguntas que hagan los senadores con relación al preocupante tema. Ese día, la Cámara Alta sesionará y se constituirá en comisión general, para escuchar las inquietudes de Morrison.



“Estamos invitando al Senado de la República, al señor director del Intrant, para que venga a explicarle al país qué se está haciendo, qué estamos haciendo para ver cómo mejoramos el tema del tránsito, pero sobre todo el tema de los accidentes, que es algo que tiene preocupado, a todos los dominicanos”, puntualizó De los Santos.



La semana pasada, el representante de Sánchez Ramírez anunció que el Senado coordinaba extender una invitación, por separado, a los titulares de la JCE y del Intrant, para hablar sobre la nueva cédula y accidentes de tránsito, respectivamente.