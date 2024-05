El consultor político Mauricio De Vengochea, que ha laborado con el expresidente Leonel Fernández, y desde la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Luis Abinader, considera que Fernández será nuevamente candidato a la presidencia de la República para el 2028.



Al participar en el programa Siendo Honestos con la periodista Katherine Hernández, el estratega dijo que no cree que haya crisis de partidos en la República Dominicano sino una crisis en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha favorecido a la organización creada por Fernández: Fuerza del Pueblo.



“Más allá del 10% de Abel, el partido está muy quebrado. Para mí, la Fuerza del Pueblo y el PLD son lo mismo, solo que ahora están divididos. Ahora, lo que pasa es que reaparece Leonel -no con una gran fortaleza porque lleva dos elecciones consecutivas perdidas- pero aglutinó la mayor fuerza y eso lo llevará seguramente a ser candidato en 2028”, manifestó De Vengochea.



El asesor que laboró con Fernández durante sus dos últimos períodos de gobierno y que cree que no fue recontratado por el exmandatario tras haberle sugerido no aspirar más a la presidencia, espera que él reflexione sobre ese consejo que le dio en aquella ocasión.



“Espero que él reflexione porque los líderes a veces no encuentran cuándo retirarse. Yo le propuse que no se presentara más porque ya está en el libro de historia, no era necesario -no ahora, la vez pasada tampoco- pero la gente a veces se enamora del poder”, refirió.



De Vengochea, que en esos años laboró para el partido morado, considera que no hay conflicto de interés en estar con el blanquiazul porque “si los políticos brincan de un lado a otro por qué los asesores no podemos. Eso es normal”.



Nueva generación y orden en PRM



El asesor de origen colombiano y nacionalizado dominicano, resaltó el cambio generacional en la política dominicana.



“El día de la elección vi poca participación, pero me alegró ver que los delegados de mesa eran jóvenes también, lo que ratifica que hay una nueva generación interesada en la política”, comentó, comparándolo con otros países donde los jóvenes suelen desinteresarse.



Sin embargo, cree que el PRM deberá poner orden en candidaturas para 2028, dejando entrever que su posible participación en los comicios de ese año.



Cuestionó el triunfalismo en el partido oficialista y cree que no fue inteligente decir: “Vamos a ganar con 80 o 70 por ciento”.



“Yo no voy a meterme en ninguna campaña porque yo creo que a esto lo que hay que ponerle es orden, sobre todo en el partido. No sé si me van a llamar, pero creería que van a pensar en que algo hice bien, y entonces seguramente voy a participar, pero antes no lo voy a hacer”, comentó.

No tuvo que ver en la escogencia de Moreno

Señaló que la abstención en las elecciones es consecuencia directa de la falta de competencia. “Fue un trámite”, afirmó, subrayó que donde sí hubo competencia y emoción fue por la senaduría del Distrito Nacional.



Al aclarar su rol en la candidatura de Guillermo Moreno, comentó: “No tuve que ver”, y que el partido quería mostrar a alguien que compartiera con el presidente la lucha por la transparencia y contra la corrupción.



Reveló que por primera vez en 20 años, sus encuestas en boca de urna fallaron y que quienes votaban por Abinader y por Omar Fernández no lo decían. “Y lo otro que creo que pasó es que los ciudadanos que estaban con Abinader casi que perseguían a los que estaban haciendo investigación en boca de urna para también participar en la encuesta, mientras que los otros que sabían que iban a perder estaban más cabizbajos y menos entusiasmados”, reflexionó.