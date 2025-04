La academia busca soluciones a problemas como intoxicación en niños por pesticidas y otros tópicos

E n 47 años de historia, la Universidad Católica Nordestana (UCNE) ha entregado a la población 21,522 profesionales en distintas áreas del saber. No obstante, su trabajo no queda limitado a las cátedras en las aulas, sino que trasciende e impacta directamente en su entorno y en los principales problemas que obstaculizan el desarrollo de la prolífica región del Norte.



La Universidad Nordestana, como se le llamó en sus primeros 23 años, nació en las entrañas del aguerrido municipio de San Francisco de Macorís, con una oferta académica moderna, humanista e integral. En sus inicios, estuvo bajo la rectoría del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.



Desde entonces, esta casa de altos estudios ha estado íntimamente vinculada con el quehacer y las fuerzas vivas no solo de la provincia Duarte sino de toda la región en una labor que ha trascendido fronteras gracias a las facilidades que ofrecen los acuerdos con universidades y organismos internacionales.



Su actual rector, reverendo Isaac García de la Cruz, compartió en entrevista para el desayuno de elCaribe, los proyectos que desarrolla la institución académica en el ámbito de la investigación, diversificación e innovación en su oferta formativa, responsabilidad social y su impacto en la salud integral y en la cultura.



De acuerdo con el doctor García de la Cruz, entre los esfuerzos de la universidad está el de unificar los sectores para hacer las mediaciones que se necesitan. Desde su convicción, “si la universidad solo se dedica a egresar estudiantes de sus aulas, su misión está perdida, porque tiene que dedicarse a desarrollar a la población y dentro del desarrollo, está egresar estudiantes, porque lo vemos de manera integral”.



Estos 47 años de fundación encuentran a la universidad del nordeste con avances significativos en el fortalecimiento de su estructura tanto física como administrativa y docente y con una sólida presencia nacional e internacional. “Esas combinaciones permiten, entonces, que la universidad haya estado muy centralizada en lo que es el impacto que va provocando en toda la región. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos la satisfacción de que prácticamente en todas las empresas que hay en la región nosotros tenemos presencia de egresados nuestros, que en su gran mayoría, están en la parte gerencial”, sostuvo el rector de la UCNE.



Al respecto, Martín Ortega Then, vicerrector académico, destaca con notable orgullo que, de acuerdo con el último informe del PNUD, San Francisco de Macorís, figura en los primeros lugares de los municipios dominicanos con mayor desarrollo humano, y atiende a la esperanza de vida, a la calidad de la educación y al ingreso per cápita.



“Además de que la región es muy agrícola, muy productiva, tenemos profesionales que ya no están en San Francisco de Macorís. Están en el país y en el mundo”. Asimismo, el cambio de la fachada de San Francisco de Macorís es obra de nuestros ingenieros y de los arquitectos” resalta sobre sus egresados.



En el ámbito de la creación de soluciones, precisa que como universidad recientemente presentaron al Gobierno un plan para el tránsito de la región y de San Francisco de Macorís, que aunque no se ha ejecutado ya está en manos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Puntualizó que gracias al sello de calidad y responsabilidad de la academia, recientemente se les confió la confección de una parte de los libros del sistema escolar preuniversitario. En el terreno de la investigación en el área educativa, la institución lleva a cabo un estudio que busca medir y evaluar el efecto que tiene la incorporación de los padres en el proceso de aprendizaje de los niños en las escuelas.



Investigan daños de los pesticidas



Preocupada por la incidencia de varios problemas del municipio, la universidad trabaja en la búsqueda de soluciones de problemas que vienen afectando la salud de sus habitantes, tal es el caso de la intoxicación por pesticidas en varias escuelas.



Desde la Escuela de Medicina, se desarrollan esas investigaciones que tocan más de una variable. Estas tienen como objetivo medir los efectos que puedan provocar estos químicos en la salud, aprendizaje, aspecto psicológico, crecimiento y desarrollo de los niños.



En un primer acercamiento, trabajan con un enfoque hacia las embarazadas para evaluar ¿qué efecto podrían tener los pesticidas en un embarazo? Debido a su alcance, la investigación podría tardar un tiempo considerable. Además se estudian los efectos en la piel de los residentes del lugar y la incidencia en las clínicas y hospitales del área.



Según informaron las autoridades universitarias, esas investigaciones se desarrollan en zonas donde hay mayor incidencia de los pesticidas por la utilización de avionetas o de drones en el proceso de fumigación.



“Entonces ahora mismo no estamos en capacidad de revelar las informaciones porque al final tenemos que hacer la comparación con otras investigaciones. No obstante, la idea es que cuando terminen esas investigaciones, que tengamos resultados ya fehacientes, lo publiquemos. Es más, que uno de nuestros congresos en el ámbito de la medicina sea dedicado a ese tema”, sostuvo el rector.



En el aspecto medioambiental, la institución busca salida a problemas locales y regionales. Tal es el caso de la contaminación de los ríos Jaya y Yuna.

Martín Ortega, Isaac García de la Cruz, Juan Castillo y Freddy Martínez.

Al rescate de la memoria musical



En términos de arte y cultura, la academia realiza una investigación en música clásica dominicana que busca rescatar la memoria histórica de esas piezas que fueron escritas pero que no hay un registro exacto de estas.



Actualmente, la UCNE está inmersa en la formación de una escuela de música, enfocada en captar estudiantes que salen de los liceos para insertarlos en la universidad, por eso reestructuraron la Facultad de Humanidades y Artes, con este doble enfoque. También está en planes la creación de un museo cultural de la región en el campus universitario.



Acuerdos para ejercer en EE.UU.



El doctor Isaac García de la Cruz cuenta que cuando ocupó la rectoría, en 2021, lo primero que hizo fue estudiar cuáles eran las exigencias del mercado de la región y a nivel nacional.



“Por eso reorientamos todo lo que era el plan estratégico de la universidad hacia lo que se necesitaba en el momento. Y en ese orden, una de las cosas que veíamos era la necesidad de reenfocar nuestro trabajo hacia la parte internacional”, dijo. Dado que en la universidad desde el 1978, cuando se fundó, siempre ha tenido estudiantes extranjeros en su campus, se trabajó en varios acuerdos orientados a asegurar la inserción laboral de los egresados en países como Estados Unidos. En ese sentido, la entidad está en la fase final de una nueva acreditación para la Escuela de Medicina, para ejercer en Estados Unidos.

Autoridades de UCNE comparten con ejecutivos y periodistas de Multimedios del Caribe.

Proyecto de residencia en el campus



En la nueva visión, se enmarca el proyecto, actualmente en desarrollo, para residencias estudiantiles para estudiantes nacionales y extranjeros. La iniciativa consiste en la construcción de unas 300 habitaciones en el campus universitario.



“Ahora mismo todo el que viene se hospeda afuera del campus universitario y lo que queremos es terminar de completar lo que será un verdadero campus a nivel de residencias estudiantiles para nuestros egresados. Les digo que el 40% de nuestro estudiantado en este momento es de fuera de San Francisco de Macorís. En ese 40% están los que son de la región, los que son a nivel nacional y los extranjeros”, sostuvo.



De este porcentaje, según sus estimaciones, cerca del 10% es estudiantado extranjero. Otro elemento es la formación en un segundo idioma. En ese sentido, mantienen un acuerdo con Cambridge, en el cual esa institución proporciona materiales educativos de alta calidad, la plataforma y formación de los docentes.



Formando en valores



“También nosotros hemos ido caminando a la par con esos cambios que se van generando en diferentes ámbitos del quehacer de la sociedad, como hacer negocios, salud… para que nuestros empresarios cuando se conecten con el mercado tengan esas competencias, esas habilidades, y puntualizo lo siguiente, también los valores”, subraya el rector.



“Usted puede tener un profesional con unos altos estándares de formación, pero si no tiene esos elementos vinculados con los valores, con el hacer bien y hacerlo apegado a ciertos principios, eso es fundamental”, agrega el doctor García de la Cruz.

Rector Isaac García de la Cruz destaca impacto de la universidad en la región.

Universidad busca estar a la vanguardia

Un eje estratégico que se planteó el rector al asumir su gestión fue la automatización de los procesos. “La universidad vive constantemente en acciones que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, tuvimos un congreso recientemente sobre el cambio climático en la Facultad de Ingeniería, y uno de los temas principales era la IA aplicada al cambio climático”, precisa Maridalia Lora Abreu, directora de Comunicaciones En esa línea, Juan Castillo, vicerrector de Investigación y Postgrado, destaca la implementación de carreras técnicas y maestrías vinculadas a la tecnología, como el técnico en diseño de software. A nivel de posgrado le fue aprobada una maestría en inteligencia artificial. Dentro del proyecto de gestión de cambio, resalta el proceso de automatización a cargo de Freddy Martínez Vargas, vicerrector administrativo y financiero. Esta plataforma busca automatizar los procesos en la academia.