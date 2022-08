Estos casos abiertos solamente son de las atenciones que otorga el Ministerio de la Mujer

Detener y erradicar la violencia de género e intrafamiliar sigue siendo un desafío en el país y la cantidad de casos que llegan a los tribunales reflejan el nivel de importancia que a esto debe dárseles, ya que a la fecha solamente en las atenciones que otorga a nivel nacional el Ministerio de la Mujer hay más de 20,112 procesos abiertos.



No todos los casos abiertos son por feminicidios, también los hay por violencia doméstica, abusos sexuales y civiles, pero el atasco preocupa a las autoridades gubernamentales, especialmente al Ministerio de la Mujer que juega un papel significativo en la judicialización de gran parte de ellos de la mano de 109 abogados que laboran en dicha institución.



Todo esto fue planteado por la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, durante su participación en el Desayuno elCaribe-CDN, en cuya entrevista compartió datos y estadísticas de la entidad que dirige y que este próximo 11 de agosto arriba a su 23 aniversario. Lo hizo acompañada de la viceministra de Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar, Daris Sánchez; la viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Addys Then Marte; la directora de Despacho, Carolina Alvarado Bolaños, y la directora de comunicaciones, Carolina Acuña Delgado.



“Sigue siendo mucho el tiempo de los casos en el ámbito judicial, pero esos son de los desafíos que nosotros tenemos como país para mejorar y hablo como país porque no atañe ya al Ministerio de la Mujer, pero sí en término del Poder Judicial. Esa brecha hay que irla cerrando. Los procesos duran más tiempo de lo que deberían tomar y eso no es bueno para el sistema y es malísimo para las víctimas. Hay desafíos importantes en término de las instituciones del sistema”, expuso la funcionaria en la entrevista que fue conducida por los directores de elCaribe y CDN, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, respectivamente, junto a los periodistas Dalton Herrera, Diana Rodríguez y Darielys Quezada. Al detallar de manera clara los casos ganados por el Ministerio de la Mujer en los tribunales en este 2022, la ministra Mayra Jiménez explicó que en este año la institución ha logrado 852 sentencias y que de esas, 492 son penales y 360 son civiles.



Jiménez indicó que en el caso de las penales, 101 son por violencia psicológica; 134 por violencia física; 37 por violación; 38 por abuso sexual; 6 por acoso sexual; 5 por proxenetismo; 7 por incesto; 1 por acoso laboral; 14 por feminicidios; 110 por pensión alimenticia y 39 por otras causas.



Por otro lado, señaló que en materia civil, 95 son por guarda y custodia; 91 por régimen de visita; 7 por terminación de autoridad parental; 12 por restitución de menores y 155 por otras causas.



Sobre este tema, la viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Addys Then Marte, apuntó que los casos en los que se buscan penas máximas de condena, estas toman mucho tiempo. No obstante a esto, invitó a las mujeres a que se acerquen en busca de ayuda de la institución y a las familias que hayan perdido a una mujer por razones de feminicidios o violencia doméstica e intrafamiliar para acompañarles en el proceso.



“Hay que destacar la calidad del personal que trabaja en el área legal en el ministerio. Vimos por ejemplo, como en esta semana una de nuestras oficinas en Azua logró sentencia de 30 años para un feminicida y eso da cuenta también de la capacidad de continuidad de los procesos y el nivel del personal del Ministerio de la Mujer para acompañar a familias en procesos judiciales”, contó.



Convencida del trabajo que se tiene por delante, la ministra de la Mujer animó a las féminas y a los familiares de estas a confiar en el servicio que la institución brinda, tras resaltar que en la entidad acompañan “desde el día uno hasta que hay una sentencia definitiva en el caso”.



“Nosotros tenemos 109 abogados muy buenos y muy comprometidos en todos estos procesos. También tenemos psicólogas en todo el territorio en todos estos procesos y para la otra parte de la violencia, que es la parte humana, que es tan compleja como la legal. Entonces, para eso nuestros abogados están en nuestras oficinas provinciales y municipales”, sostuvo.



Denuncias han aumentado y casos violentos han reducido



Durante su participación en la entrevista especial, la funcionaria precisó que en esta gestión han bajado los casos de violencia de género, pero que han incrementado las denuncias a través de la línea de atención *212 que ayuda a salvar vidas y rescatar a las víctimas antes de que ocurran las tragedias.



“Lo que está pasado es muy interesante, porque, ¿cuál ha sido la apuesta de nosotros como gobierno? Pues promover los servicios y promover que la gente denuncie. Está pasando porque tenemos una campaña sin precedentes de una institución invitando a denunciar como lo tiene el Ministerio de la Mujer (…) también está dirigida sobre todo el territorio, en cada rincón del país invitando a la gente a denunciar”, señaló.



De acuerdo a la ministra, fruto de esa campaña, tienen indicadores con resultados exitosos. “Porque nosotros sabemos desde que llegamos al gobierno que la mayoría de las mujeres no denuncian los casos de violencia, que duran años y años sufriendo todo tipo de maltrato, todo tipo de vejaciones, todo tipo de atropello y no denunciaban”, señaló.



Tras un diagnóstico realizado por la institución se identificó que las mujeres no denunciaban porque no conocían los servicios o había información muy limitada de los servicios y por la falta de confianza en el sistema.



“Yo puedo decirles que no hay más violencia en el país. De hecho, las cifras han ido disminuyendo conforme a lo que ha ido pasando en los últimos quince años en el país, donde alrededor de 130 mujeres cada año perdían la vida producto de la violencia y eso ha ido disminuyendo”, dijo.



“Pero ha pasado algo en los últimos tiempos, y son los tipos de casos que han ido ocurriendo, casos que no estamos acostumbrados a verlos, violencia que afecta no solo a la mujer, afecta también a su familia, a la madre, al hijo, la hija y cuando esto ocurre hay una sensación, hay una percepción de la población de ‘Dios mío, qué es lo que está pasando en el país’, pero quiero decirles que en el país aspiramos precisamente a eso, a que las mujeres denuncien cada vez más los casos y nos hemos puesto en condiciones de dar respuestas a sus denuncias y requerimientos”, agregó.



Se ha avanzado, pero hay desafíos



A propósito del aniversario 23 del Ministerio de la Mujer, Mayra Jiménez afirmó que durante todos estos años se ha ido avanzando como sociedad, pero que también hay que seguir trabajando en múltiples retos y desafíos.



En ese sentido, explicó que esta administración ha concentrado los esfuerzos en dos líneas. La primera, para fortalecer su rol de rectoría para la igualdad y la equidad de género y para el avance de los derechos humanos de las mujeres y la segunda, en los servicios que ofrece el ministerio en todo lo que tiene que ver con la prevención y la atención de la violencia de género. “Nos hemos concentrado en asegurar una ampliación y una fuerte mejora de los servicios de las mujeres en todo el territorio nacional e insisto mucho en todo el territorio nacional porque esta gestión del Ministerio de la Mujer tiene una particularidad y es que todas las viceministras, ministra y muchas de sus directoras somos todas del interior del país, pero además de ser del interior del país tenemos un fuerte compromiso con asegurar que los servicios lleguen al territorio”, comentó.



Mencionó que, en lo que tiene que ver con el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres, el Ministerio de la Mujer ha identificado unas 23 iniciativas legislativas que se necesitan para ampliar esos derechos. También se ha puesto un servicio de atención a la diáspora dominicana y se trabaja con un programa de certificación de buenas prácticas.

Presupuesto es de RD$1,400 millones

La ministra de la Mujer comunicó que el presupuesto de la institución es de 1,400 millones de pesos entre los distintos aportes, el cual duplicaron porque al llegar este era de 740 millones. Dijo que para las casas de acogida, que en total hay 16, tienen un presupuesto de 360 millones de pesos que antes era de 66 millones. Esta gestión aumentó las casas de acogida de 3 en todo el territorio nacional a 16 que hay hasta la fecha. La meta es tener una en cada provincia.



Del presupuesto global del Ministerio, según puntualizó la ministra y sus acompañantes, más de 600 millones de pesos están destinados a los programas de prevención y atención a violencia tanto el programa de casas de acogida como programas de línea y emergencia para rescate de mujeres en riesgo, los programas de prevención y todos los servicios asociados a este tema tienen la mayor carga presupuestada.