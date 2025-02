El presidente Luis Abinader reafirmó su propuesta de un aumento salarial del 20% para el sector privado no sectorizado, mientras sindicatos y empresarios negocian sus propias ofertas en medio de discusiones tripartitas.



Durante su participación en el programa “La Semanal”, el presidente Abinader destacó que la propuesta del 20% se basa en estudios económicos sólidos realizados por los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y de Hacienda.



“No lo hacemos porque yo pensé y me soñé que era un 20%, sino por todos los estudios económicos que hemos hecho”, afirmó el mandatario, y destacó la seriedad y el respaldo técnico de la propuesta.



El mandatario también señaló que este aumento salarial no solo beneficiaría a los trabajadores, mejorando su salario real, sino que también tendría un impacto positivo en la economía en general.



La propuesta de Abinader se encuentra en un punto medio entre las demandas del sector sindical, que originalmente solicitaba un aumento del 30%, y la oferta del sector empresarial, liderado por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), que propone un aumento del 10%.

En LA Semanal con la Prensa, el presidente Abinader presentó los indicadores económicos que, según dijo demuestran el buen estado, la fortaleza y el crecimiento de la economía dominicana.



El mandatario resaltó la recuperación de empleos en el país, con una población ocupada de 5,050,930 personas en 2024, lo que representa un incremento significativo con respecto a años anteriores. Además, destacó que el riesgo país de la República Dominicana se sitúa en 200 puntos básicos, el más bajo histórico y por debajo de muchos países con grado de inversión.



Comercio exterior



El presidente Abinader también informó sobre el crecimiento sostenido del comercio exterior, con exportaciones que alcanzaron los 13,853 millones de dólares en 2024.



En cuanto a la pobreza, el presidente aseguró que la calidad de vida de los dominicanos ha mejorado, con una reducción de la pobreza general al 19%, la cifra más baja en la historia del país.



En el ámbito laboral, el presidente subrayó la recuperación de empleo y el aumento de la formalidad, que ha pasado del 41.8% en 2021 al 45.2% en 2024. También destacó la reducción del desempleo entre los jóvenes NINI y el aumento de la participación de la mujer en el empleo.

Crecimiento económico y aumento salarial 2024

El presidente Luis Abinader enfatizó que la República Dominicana en el 2024 fue el cuarto país con mayor incremento del salario mínimo real con un 20.6% con respecto al año 2018. Además, resaltó la disminución de la pobreza monetaria y la mejora en la seguridad alimentaria del país. En cuanto al crecimiento económico, Informó que el PIB real en 2024 fue de 5.0% y el PIB nominal fue de 123,985.5 millones de dólares.