En la República Dominicana los aeropuertos juegan un papel esencial en el crecimiento económico, son una fuente de empleo, inversión y desarrollo en diversas áreas.



Estos centros de transporte no solo conectan al país con el mundo, sino que también aportan significativamente a la economía nacional.



Crean una amplia gama de empleos directos e indirectos, desde personal de aerolíneas y operadores de terminales hasta trabajadores en servicios de alimentos y tiendas minoristas. Además, la construcción y el mantenimiento de aeropuertos generan empleo de manera constante, y proporcionan oportunidades a miles de personas en el país.



Uno de los impactos económicos más notables es el estímulo que los aeropuertos brindan al turismo. La República Dominicana es uno de los destinos mejor conectados en el Caribe, y los aeropuertos Internacional Las Américas (AILA) en Santo Domingo; el Aeropuerto Internacional Punta Cana, y el Internacional Cibao, entre otros, desempeñan un papel crucial en el flujo constante de turistas hacia el territorio nacional.



Los visitantes que llegan por vía aérea gastan su dinero en hoteles, restaurantes, atracciones y otros servicios locales, lo que impulsa la economía del país y contribuye al desarrollo del sector turístico.

Los aeropuertos facilitan el comercio internacional al permitir la importación y exportación eficiente de bienes.



El transporte aéreo de carga es esencial para el comercio global y el acceso a mercados internacionales. La República Dominicana ha experimentado un crecimiento significativo en este ámbito, lo que la convierte en un centro logístico importante para la región. El impacto de los aeropuertos no se limita al turismo y al comercio. También fomentan el desarrollo de la industria aeronáutica.



Los aeropuertos impulsan el crecimiento de las zonas circundantes, estimulando el desarrollo de hoteles, centros de convenciones, empresas de transporte terrestre y servicios de logística. La presencia de un aeropuerto suele aumentar el valor de la propiedad y el desarrollo de bienes raíces comerciales y residenciales en la zona circundante.



Además de su contribución al empleo y al desarrollo económico, los aeropuertos generan ingresos fiscales para el Gobierno a través de impuestos y tarifas. Estos ingresos son fundamentales para financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.



En 2022, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) pagó al fisco como impuestos directos, poco más de US$43.0 millones y a través de los seis aeropuertos que opera en República Dominicana movió 5.97 millones de pasajeros.



Aerodom, con Las Américas a la cabeza, mueve el 70 % de la carga aérea del país. Los aeropuertos que operan la firma y VINCI Airports movilizaron 190 millones de libras de carga.



El peso de un aeropuerto es tan importante que, por ejemplo, la terminal del Cibao en su primera década (2000-2012) de operación tributó por más de RD$600 millones. A partir de ahí su aporte se ha elevado considerablemente.



Los aeropuertos bien conectados desempeñan un papel esencial en las conexiones de negocios, aumentando la movilidad de las empresas y fomentando la inversión extranjera directa al facilitar las conexiones internacionales y los viajes de negocios.



La conectividad aérea internacional es un activo invaluable. Los principales aeropuertos dominicanos están bien conectados a nivel internacional, lo que atrae tanto a turistas como a inversores extranjeros. Es un beneficio directo para la economía del país.



Con buena nota de la OACI



La nación ha sido reconocida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, por su destacado tráfico aéreo y su recuperación sostenida tras la recesión mundial causada por la pandemia de covid-19. El país ha suscrito acuerdos de servicios aéreos con numerosos estados, lo que ha fortalecido sus relaciones aerocomerciales, con un total de 70 países en todo el mundo.



En el año 2022, la República Dominicana alcanzó una recuperación significativa en la industria de la aviación civil, llegando al 100% de recuperación con respecto al año 2019, antes de la pandemia. Esto se tradujo en un aumento del tráfico de pasajeros, el desarrollo de nuevas rutas y un aumento en el número de aerolíneas que operan en el país.



El crecimiento del sector aéreo en la República Dominicana también se refleja en el aumento de vuelos especiales, vuelos chárter y el número de pasajeros transportados por las líneas aéreas nacionales. Esto ha tenido un impacto económico directo en el país, ya que el movimiento de pasajeros durante el año 2022 generó ingresos significativos, representando una contribución crucial a la economía dominicana.



En cuanto a la carga aerocomercial, en 2022 se movilizaron 118.2 millones de kilogramos, contribuyendo al comercio internacional y al valor FOB total del país. El tráfico de pasajeros en diciembre de 2022 marcó un récord, con 1.4 millones de pasajeros transportados en vuelos desde/hacia la República Dominicana, según datos de la Junta de Aviación Civil. Entre los meses julio y septiembre de 2023 hubo entradas y salidas por 4,425,725 pasajeros.



La cantidad de turistas no residentes que visitó República Dominicana en septiembre de 2023 fue de 545,990, lo que significa un aumento de 115,861, si se compara con el mismo mes del 2022. De enero a septiembre de 2023 se alcanzó los 7,625,986, para un incremento del 24% respecto al mismo período del 2022, cuando llegaron 6,136,567 extranjeros.

Excelente plataforma en toda la región del Caribe

Los aeropuertos presentes en el territorio dominicano son Las Américas-José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), Punta Cana, Cibao, Gregorio Luperón, La Isabela-Joaquín Balaguer,

Presidente Juan Bosch, Aeródromo Doméstico Arroyo Barril, La Romana, María Montéz.



Significa que el país cuenta con una plataforma aeroportuaria que ofrece a los viajeros diversas opciones de entrada al territorio. Estos aeropuertos están diseñados para satisfacer las necesidades de los viajeros internacionales y nacionales, facilitando la conectividad y el transporte por los cuatro puntos cardinales.



Las Américas es como “la cara del país”, sin restar méritos a Punta Cana, Aeropuerto del Cibao y los demás que existen. El de Punta Cana, en particular, es uno de los más movidos en términos de tráfico internacional. Situado en el principal destino turístico de la República Dominicana, recibe vuelos directos de diversas partes del mundo, incluyendo Europa. El Aeropuerto Cibao, está en Santiago, parte norte del país, una zona muy pujante, que en general aporta cerca del 40 % del PIB total.