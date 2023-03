El Ministerio de Agricultura también anunció riego selectivo de cultivos en el campo y niega que la producción nacional se vea afectada en gran dimensión

El Ministro de Agricultura, Limber Cruz, llamó ayer a todos los sectores que se ven afectados por la sequía estacional que castiga al país, a ser positivos frente a la situación, momentos antes que la institución que dirige anunciara como disposición previsora el riego selectivo de cultivos ante el fenómeno que ataca fuertemente a la agricultura.



Según el titular de la cartera agropecuaria, es cierto que la sequía ha afectado a los productores, pero negó que esto esté ocurriendo en la dimensión en que algunos han planteado. Según Cruz, en estos momentos se ha visto afectada la producción entre un siete a diez por ciento, lo cual depende de la zona en que se encuentran los cultivos.



“Siempre hay mermas en la producción cuando hay sequías, lo que no podemos decir es, porque lo he oído, es que la producción se cayó en un cuarenta o cuarenta y cinco por ciento. Eso no es cierto. Es verdad que ha afectado (la sequía), pero no en la dimensión que quieren ponerlo. Podemos hablar en estos momentos de un siente u ocho por ciento, o diez por ciento, no más de ahí, dependiendo de la zona. Recuérdense que el país tiene zonas mucho más secas y que hay casos como el cibao central que resiste más, no tanto así el sur profundo y parte del este”, manifestó el funcionario al ser entrevistado previo a su participación en el acto en el que se celebró el Día Nacional del Consumidor.



Ante la realidad actual, el ministro de Agricultura pidió esperar las lluvias que se prevén para los próximos días, pero a la vez no dejó de resaltar las acciones que, como Gobierno, se han tomado para mitigar los efectos de la sequía.



“Vamos a ser positivos y la verdad es que el Gobierno está haciendo mucho para mitigar. Respecto al ganado, estamos atacando fuertemente en la línea noroeste, sobre todo en Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez. Desde ayer estamos penetrando al sur con pacas, con perforadoras de pozos, con camiones cisternas, con gasoil para las bombas sumergibles y para todo tipo de bombas para extraer el agua. Estamos haciendo lo que podemos hacer como Gobierno”, expresó.



Riego de cultivos



Horas más tarde de que Limber Cruz conversara con la prensa, el Ministerio de Agricultura anunció como una disposición previsora para atenuar las repercusiones negativas en la ganadería, la racionalización del agua en el uso de los cultivos, ante la sequía que actualmente afecta al país y el riego selectivo de los cultivos.



Eulalio Ramírez, viceministro de mercadeo y producción de la cartera agropecuaria, indicó que mientras perdure la sequía, el uso del agua se concentrará en los cultivos que ya están plantados, sin abocarse a otras nuevas siembras, como una medida para mitigar los efectos negativos en el sector pecuario, como consecuencia del cambio climático.



Dijo que esta disposición viene a complementar las demás instrucciones del programa de emergencia que implementa el Ministerio de Agricultura para auxiliar al sector ganadero ante la sequía, consistentes en la entrega de pacas o alimentos para el ganado, camiones de agua y maquinarias y equipos de perforación de pozos, a las zonas mayormente afectadas, como son: Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Valverde, Azua, Barahona, Duvergé, San Juan, Azua, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales, entre otras.



Subrayó que en la actualidad tienen ocho perforadoras de pozos que dan servicio ininterrumpido. En lo que va de gestión ya se han hecho más de mil pozos mediante un programa permanente, que ahora se ha concentrado en las zonas más afectadas, dijo.



Pronostican lluvias jueves y viernes



Aunque la cantidad de agua que llega a las presas continúa disminuyendo debido a las condiciones de déficit en las principales cuencas reguladas por embalses, a causa de la sequía estacionaria que afecta el país, el Observatorio del Agua ofreció datos que pudiesen ser alentadores ante el panorama actual En el encuentro semanal de este organismo, la Onamet informó que sobre el país impera “un frente frío poco activo que ha generado una vaguada que incidirá con algunas lluvias los días miércoles, jueves y viernes. Este frente trae un poco de humedad”.



Sobre los acumulados de lluvia en las próximas 24 horas se estima que los valores estarán entre 40 y 60 milímetros hacia la cordillera Central y zonas de Noroeste, Norte y región Central del país. En cambio hoy, se esperan lluvias en el litoral norte del Atlántico y en las regiones del Yuna, Norte y Este del país.

Se han hecho acuerdos priorización en presas

Sobre los volúmenes de agua en las presas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que continuaron disminuyendo en relación con la semana pasada, por lo que se hicieron acuerdos puntuales para el manejo de cada embalse. Sobre el complejo Tavera– Bao–López, se acordó operar la central de Angostura con 14 metros cúbicos por segundo (m3/s) para suplir la demanda. En cuanto a Monción, se estará operando con 11 m3/s y con una salida de 3.4 m3/s para abastecer el acueducto de la Línea Noroeste y Rincón estará fuera de servicio. Respecto al complejo Jigüey–Aguacate–Valdesia–Las Barías, se mantendrá una descarga de Valdesia de 8.3 m3/s para la demanda de los acueductos. En Sabana Yegua, Sabaneta y Hatillo también se hicieron ajustes.