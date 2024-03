Estadía. Si bien las plataformas digitales han revolucionado el mercado de las reservaciones y acomodado al turista, también han representado un reto para el sector hotelero, las autoridades y algunos anfitriones que han tenido malas experiencias con uno que otro huésped que le ha ocasionado daño a su propiedad.



Desde que comenzó la pandemia, muchas plataformas digitales de hospedajes comenzaron a tomar notoriedad hasta el punto de volverse populares. Plataformas como Airbnb, Atrápalo, Booking, Despegar, Expedia, les facilitan la vida a los turistas, a los que buscan un descanso o a los que sólo desean un espacio para ir a dormir mientras hacen negocios.



Esta modalidad tiene múltiples ventajas, una de ellas es que permite al usuario planificar su estadía, gracias a las opiniones y sugerencias de otros viajeros. Pero además, permite que los dueños de villas, hoteles, apartamentos y casas, oferten sus espacios sin necesidad de utilizar intermediarios, y recomienden lugares turísticos cercanos a la estancia que pueden ser de nuestro interés.



Como si fuera poco, existen algunas que permiten comparar los precios de todas las plataformas digitales de renta a corto plazo como lo es Trivago, cuyo objetivo es facilitar la búsqueda del hospedaje ideal.



A la fecha, las reservas a través de estas plataformas también se han convertido en un reto para el sector hotelero, por considerar que es una competencia desleal, lo que puso el tema en la mesa y lo colocó en el interés nacional para regular estas plataformas y que aporten al fisco, lo que se espera en los próximos meses. Hasta el 2023, según el Ministerio de Turismo (Mitur), los Airbnb habían registrado 42,976 propiedades con 104,437 habitaciones y una ocupación de un 32 %.



Pero, ¿cuál es la experiencia de los anfitriones?



En una conversación con Wendy de Gracia, que es propietaria de tres villas en Jarabacoa, La Vega, a las cuales les da visibilidad a través de Airbnb, destacó que es una plataforma tecnológica excelente, que le ha permitido el mejoramiento en sus estancias por las recomendaciones de huéspedes. Sin embargo, señaló un problema, y es que también atrae un mercado complicado. “La plataforma es superbuena tecnológicamente hablando, el problema es que como cualquier plataforma, recibe a todo el que se inscribe con la tarjeta de crédito”, señaló.



Después de los estadounidenses, la segunda nacionalidad que más utiliza la plataforma en República Dominicana son los dominicanos. Con respecto al comportamiento de estos vacacionistas, De Gracia resaltó que hay huéspedes que te dejan el inmueble en perfectas condiciones, mientras que hay otros que tienen una capacidad de destrucción increíble.



“Hace un tiempo recibí unos ‘dominicanyork’ que llegaron con una capacidad de destrucción de tres días. Cuando les llamamos la atención, nos pusieron malos comentarios en la plataforma, lo que me ha afectado mucho, porque él opina de mí y viceversa. Yo tengo mis pruebas”, hizo referencia la anfitriona y propietaria de las villas, quien está de acuerdo con la fiscalización de las plataformas, mas no con las altas comisiones que se pueden generar a través de la aplicación.



“Con los estadounidenses me ha ido muy bien a través de la plataforma, pero no son la mayoría, porque ellos muchas veces buscan otro tipo de turismo como sol y playa, y en Jarabacoa ofrecemos el de montaña”, explicó.



De Gracia, a raíz de sus experiencias, ha tenido que tener más cuidado a la hora de aceptar un huésped tras la reservación, situación que la ha llevado a cancelar la estadía al evaluar las reseñas hechas al huésped en la plataforma por otro anfitrión. Además, explicó a elCaribe que tiene otras formas de alquilar sus espacios, y es a través de turoperadores, relaciones y recomendaciones. “Por ejemplo, en Jarabacoa también hay muchos turoperadores, que tienen un mercado desde hace muchísimo tiempo, por lo que también son un medio de alquiler”, concluyó.

¿Cuánto les cobra Airbnb a los anfitriones?

La mayoría de los anfitriones pagan una tarifa de servicio fija del 3 % del subtotal de la reservación. El subtotal se calcula sumando el precio por noche y las tarifas opcionales que cobres a los huéspedes, como la tarifa de limpieza. Sin embargo, en este subtotal no se incluyen los impuestos ni las tarifas de servicio de Airbnb. Los huéspedes suelen pagar una tarifa de servicio que corresponde aproximadamente al 14 % del subtotal de la reservación.



Por lo tanto, si vas a cobrar $ 100 por noche por una estadía de 3 noches y una tarifa de limpieza de $ 60, el subtotal de la reservación sería de $ 360. La tarifa de servicio para anfitriones, que generalmente es del 3 % del subtotal de la reservación ($ 10.80), se deduce de tus ingresos, y se cobra a los huéspedes una tarifa de servicio del 14 % ($ 50.40) que se incluye en el precio total que pagan. Por ejemplo:

•La ganancia es de $ 349.20

•El huésped pagaría $ 410.40