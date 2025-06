El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), presidido por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, aprobó la instalación de nueve empresas que proyectan una inversión de RD$1,615 millones, la generación de 1,160 nuevos empleos directos y US$15.7 millones en divisas.



En esta sesión, también fueron aprobados dos nuevos parques industriales que representan una inversión proyectada de RD$ 630.2 millones, así como una generación proyectada de divisas por US$ 1.5 millones. Una vez en operación, se espera que las empresas alojadas en estos parques generen alrededor de 1,800 empleos directos.



Entre las nuevas empresas de zonas francas que se instalarán en el país se destacan, Jacagua Cigar Factory, FL Technics Dominican Republic, S.A.S; Gatekeeper Oservation Division, Asnic Gobl S. R; Greaster Goods Caribians, Guten Packagin, S.R. L., Susquehanna Tobacco Traders y Belmonti Hat Co INC, S.R.L.



Estarán dedicadas a centros de contacto y servicios internacionales (contact centers, soporte técnico y telemercadeo), fabricación y ensamblaje de dispositivos médicos e industriales, como sondas de temperatura y dispositivos termoeléctricos, industria tabacalera, incluyendo procesamiento de tabaco y manufactura de cigarros, servicios aeronáuticos, específicamente mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, fabricación de básculas electrónicas, elaboración de empaques en madera, papel y cuero, confección de sombreros, gorras y productos afines.



Las zonas francas estarán distribuidas en diferentes provincias del país entre las que figuran La Altagracia, Hato Mayor, Santiago y Santo Domingo.



Con la aprobación de estas nueve empresas que se instalarán en el país, en esta gestión de Gobierno suman ahora 380 compañías de zonas francas aprobadas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), con inversiones acumuladas que superan los US$945.7 millones.