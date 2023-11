El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) advirtió ayer sobre la actual política fiscal de República Dominicana y su impacto en el futuro del país.



En un encuentro con periodistas especializados en economía, el vicepresidente ejecutivo del Crees, Miguel Collado Di Franco, hizo hincapié en la necesidad de abordar la situación fiscal, especialmente en un contexto internacional en constante evolución.



El análisis se centró en el Proyecto del Ley de Presupuesto 2024 y la importancia de la reforma fiscal, que comprende dos componentes clave: la Ley de Responsabilidad Fiscal y la parte tributaria. Según Collado Di Franco, es imperativo abordar esta reforma para mantener la estabilidad financiera del país.



En términos de ingresos fiscales, se estima un aumento de 43,000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 3.9% con respecto a las expectativas de recaudación. Collado Di Franco señaló que una parte de estos ingresos se espera obtener a través de la Ley 51-23, de Amnistía Fiscal, que podría generar alrededor de 10 mil millones de pesos.



Sin embargo, surgen preocupaciones cuando se examina más de cerca la situación. “Después de la revisión del presupuesto, hemos observado un aumento de 10,500 millones de pesos en ingresos de capital y transferencias de capital. Esto sugiere que al menos 45 mil millones de pesos no se generarán localmente”, explicó el vicepresidente del Crees. La economía dominicana se encuentra en un entorno desafiante, agravado por factores internacionales, lo que plantea dudas sobre la suficiencia de un crecimiento superior al 4% en 2023. Collado Di Franco señaló: “Estamos en un año marcado por el ciclo político”, lo que complica aún más la toma de decisiones económicas.



Y dijo que una práctica preocupante en el país es la de aprobar presupuestos que superan el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). En el año 2022, el gasto de capital ascendió a casi 160 mil millones de pesos, mientras que para el próximo año se prevén 156,400 millones de pesos en gasto de capital. Ajustados por inflación, estos números indican una disminución en términos reales.



El vicepresidente del Crees advirtió que el país está tomando deuda para financiar gastos corrientes y subsidios, como los 1,600 millones de dólares destinados a las empresas distribuidoras de electricidad.

Collado Di Franco subrayó la importancia de consideraciones morales en esta cuestión, afirmando que endeudar al país en el presente para financiar gastos coyunturales no es aconsejable, ya que quienes cargarán con esta deuda en el futuro serán los ciudadanos venideros.



“Desde el punto de vista moral estar endeudando el país en el presente para consumirlo en lo que sea, dígase subsidios de todo tipo; 1,600 millones de dólares a las EDE, equivalentes a tres bonos soberanos, porque la denominación de un bono soberano son 500 millones de dólares; subsidio de transporte; Bono Gas y cualquier tipo de gasto corriente coyuntural… Eso no es aconsejable. “Quiénes van a pagar eso son los ciudadanos del futuro”, expuso.



Y agregó que desde el punto de vista ético eso no es correcto, aunque eso se vea como algo normal.



Una mirada más profunda



La preocupación del Crees se extiende a nivel internacional, porque los cambios en la política monetaria y el aumento de la deuda a nivel mundial están afectando la situación fiscal. La institución ha estado abogando por la reforma fiscal –en el caso local- desde su creación en 2011, y la situación actual se ha vuelto aún más apremiante debido a los cambios económicos globales.



Collado Di Franco hizo referencia a la Reserva Federal de Estados Unidos, que en 2008 comenzó una política monetaria expansiva, pero la crisis de la pandemia de covid-19 ha tenido un impacto mucho mayor. Como ejemplo, señaló que en Estados Unidos, el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios ya ha alcanzado el 14%.



En República Dominicana, esta relación ha superado el 20% durante varios años y se prevé que continúe en aumento, que pase del 25% tanto en 2023 como en el Proyecto de Presupuesto 2024.



Los datos proporcionados por el Crees resaltan el aumento de la deuda neta del Sector Público No Financiero (SPNF), que ha crecido un 53.1% entre diciembre de 2019 y agosto de 2023, equivalente a US$19,072.7 millones.

Buenas propuestas, pero el gobierno no las valora

El economista Collado Di Franco identifica reformas estructurales pendientes en áreas como la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Código Tributario, el sector energético, el mercado laboral y el sistema de pensiones. Sobre la mayoría de ellas, el Crees viene haciendo aportes constantemente, a través de debates y propuestas, sin que las autoridades le den importancia. Una de esas instituciones es el Ministerio de Hacienda. Concretamente, ninguna autoridad ha dado importancia a convocar al Crees al diálogo.



El centro de pensamiento considera que para abordar estos desafíos económicos, es crucial considerar reformas fiscales integrales y estratégicas. Indica que la República Dominicana debe garantizar que sus finanzas se ajusten a las condiciones cambiantes del mercado global y eviten un aumento insostenible de la deuda.



Desde el punto de vista del vicepresidente ejecutivo del Crees, hay un tema al que no se le presta la debida importancia: Lo que representan las cuentas por pagar que se pasan al año próximo. “Entendamos que cuenta por pagar, en este caso, es yo ejecuto un gasto en este período fiscal, sin embargo no lo registro como tal, porque se va a registrar cuando yo lo pague (…)”.