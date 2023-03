Hay unas 25 categorías de salarios mínimos, sectorizados y no sectorizados, “zafra” de revisión inició la semana pasada y debe continuar en próximos días



El mercado laboral dominicano es una especie de archipiélago de tarifas mínimas, que con alrededor de 25 categorías de sueldos regulados, convierte las negociaciones que se realizan cada dos años en largas y tediosas rondas de reuniones.



En forma global, el mercado de trabajo privado de la República Dominicana está dividido en dos: sector privado no sectorizado y sector sectorizado. En condiciones económicas normales, es decir sin que haya una crisis de precios de por medio, el salario mínimo se revisa cada dos años. La normativa laboral solo manda fijar el salario mínimo. Los demás niveles son libres.



Las negociaciones inician tradicionalmente con el sector privado no sectorizado, que es donde se concentra la mayor fuerza laboral, por albergar a las empresas de mayor peso en la economía real y del sector financiero.



Para este año la fijación del nuevo salario mínimo no sectorizado se hizo en tiempo récord, debido a una posición conocida del presidente de la República, Luis Abinader, quien en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero anunció que instruiría al Ministerio de Trabajo a convocar al Comité Nacional de Salarios (CNS), con la indicación de que de que el alza que se acordara fuera un “aumento real”, es decir que no fuera un simple ajuste por la inflación acumulada en los dos años desde el último incremento, en el 2021.



La semana pasada el CNS, con la asistencia del presidente Abinader, se reunió y acordó un incremento del salario mínimo no sectorizado de 19 %, comenzando con un 15 % a partir de abril próximo y el completivo de 4 % en febrero del 2024.



Lo que viene ahora



Concluida la fase del sector no sectorizado, que tiene seis niveles de salarios, que son los cuatro correspondientes a las cuatro categorías por el tamaño de la empresa, y la jornada agrícola diaria y los vigilantes de las empresas de seguridad, ahora corresponde al sector sectorizado, que implica la revisión mayor en cuanto cantidad de actividades o áreas envueltas.



La situación se da pese a que en el seno del CNS se ha planteado la unificación del salario mínimo en base a las cuatro categorías vinculadas al tamaño de la empresa. “Lo más justo es igualarlos por las categoría del tamaño de la empresa”, comentó el ingeniero Isachar Burgos, pasado presidente de la Confederación Dominicana de la Mediana y Pequeña Empresa (Codopyme), quien participó en anteriores negociaciones en representación de ese núcleo empresarial.



Como no ha sido aprobada la idea de Burgos, que parece tener apoyo en otras áreas empresariales “no sectorizadas” y hasta oficiales, las revisiones deben continuar en las próximas semanas para abarcar los salarios mínimos en al menos 17 áreas, que incluye el sector calzados, carteras, bultos, correas, cinturones y afines. También se deberá revisar el salario mínimo en la industria, en el sector Construcción y Afines, en el que se aplica mayormente el concepto hora-hombre y que abarca a los varilleros, pintores, electricistas, plomeros, carpinteros y operadores de máquinas pesadas. Además debe ser revisado el salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas , en las instituciones sin fines de lucro, en las zonas francas industriales y las que operan en zonas deprimidas, en las ONG que prestan servicios de salud, y en el sector hotelero, que abarca los trabajadores de hoteles, bares, cafés, cafeterías, clubes nocturnos y negocios de comida rápida.



En el escenario laboral de ahora hay un nuevo componente de salario mínimo: el servicio doméstico, que por una resolución reciente del Ministerio de Trabajo, se estableció e RD$10,000.



Mientras tanto, en virtud de vigente resolución 02’2021 el salario mínimo en el sector hotelero oscila entre RD$14,000 el mayor, RD$10,650 el medio y RD$9,500 para las más bajo.



En el sector zonas francas el salario mínimo es de RD$13,915, y en el azucarero el salario mínimo a revisar próximamente parte del nivel de RD$12,000 y el de las entidades sin fines de lucro RD$14,500.



Las tarifas para los plomeros, carpinteros, electricistas, pintores y operadores de máquinas pesadas se establecen en función del tipo de edificación y características específicas del trabajo a ser realizado.



Empleadores con la unificación



La presidenta de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, dijo el viernes en el programa Despierta con CDN, que comparte la idea del ministro de Trabajo de unificar en un solo los 17 salarios mínimos que tiene el país. “Estoy muy de acuerdo con él, y ha sido tema de conversación en el sector empresarial de que debería haber un solo salario mínimo o quizás dos”, dijo.



Afirmó que “es desgastante el tema de la conversación de salario en nuestro país, porque como ustedes bien saben, empezamos con los sectorizados y después vienen los demás y se pasa uno meses hablando del tema de salario, en qué quedaron y en qué no quedaron”.



“Entiendo que sí, que debíamos tener un salario promedio, claro eso hay que hacer un trabajo y tenemos que revisarlo. Pero yo creo que uno de los objetivos que tenemos que poner en la mesa es tratar de llegar a menos salarios mínimos en República Dominicana”, expuso Peña Izquierdo.

El sector revisado



En virtud de la decisión del CNS de la semana pasada, el salario mínimo de los trabajadores de grandes empresas pasará de 21 mil pesos a 24,150 peso en una primera etapa, y en febrero de 2024 ascendería a 25,116 pesos. Los de las empresas medianas, con un salario mínimo de 19,250 pesos, pasarían a ganar 22,138 pesos y en febrero 2024 se colocaría en 23,023 pesos; mientras que las pequeñas, cuyo salario actualmente de 12,900 pesos, llegaran a los 14,835 pesos, hasta al alcanzar en febrero de 2024 los 15,428 pesos. Para los empleados de las microempresas cuyo salario mínimo es de 11,900 pesos, el sueldo será de 13,685 en abril y en febrero de 2024 será de 14,232 pesos.



E CNS acordó aumentar a los vigilantes privados cuyo salario actual es de 17,250 pesos, colocándolo con el aumento en 19, 837.50 y en febrero de 2024 pasaría a 20,631 pesos.