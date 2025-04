¿Ante el cambio en el mundo a raíz de los aranceles que se han venido implementando por Estados Unidos, será República Dominicana capaz de atraer inversiones al país?



En un análisis sobre el tema, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), cuyo vicepresidente ejecutivo es Miguel Collado Di Franco, plantea que en la más reciente ronda de anuncios de impuestos tarifarios -la conocida como de aranceles recíprocos- República Dominicana se encuentra entre las economías con impuestos a sus importaciones de 10%.



De mantenerse el arancel como una medida permanente, CREES considera que deberían tomarse en cuenta dos elementos clave: los costos internos de la economía tendrían que reducirse en una proporción mayor al 10%, o el país tendría que volverse más productivo en un grado superior a esa cifra. También podría requerirse una combinación de ambas medidas.



La pregunta clave que plantea el análisis del centro de pensamiento es: ¿cómo se logra aumentar la competitividad? La respuesta apunta hacia reformas que generen un mejor clima de negocios mediante la reducción de costos y la aplicación de políticas que impulsen la productividad. En este sentido, CREES subraya que la inversión es un factor esencial para que una economía se vuelva más productiva, ya que permite incrementar el capital, el cual proviene del ahorro. Este último es un recurso del cual República Dominicana carece o no posee en la cuantía necesaria para fomentar más y mejores procesos productivos.



Tales procesos contribuirían a la creación de bienes de mayor valor, ampliarían la oferta de empleos disponibles y permitirían mejorar la remuneración a los trabajadores. En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), el análisis indica que, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), República Dominicana registra un 3.6%, un nivel que se sitúa ligeramente por encima del promedio histórico de esa serie, si se excluyen los años 2012 y 2017, cuando el dato estuvo afectado por la venta de acciones de una empresa importante del país.



Desde una perspectiva nominal, no debería sorprender -advierte CREES- que en un mundo marcado por una alta inflación, el monto de IED haya aumentado tras la pandemia. Por ello, resulta útil comparar esa cifra con otras variables para dimensionarla con mayor precisión. Además, no toda la IED corresponde a capital fresco que ingresa anualmente desde el extranjero. En 2021, por ejemplo, el 51.6% de la inversión provino de la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en el país. En 2022 y 2023, esa proporción fue de 34.8% y 38.9%, respectivamente. Para que República Dominicana logre atraer más inversión extranjera directa de manera significativa, CREES sostiene que el país necesita un entorno más favorable a los capitales y a la innovación, lo cual exige reformas estructurales que reduzcan costos y establezcan reglas de juego claras, estables e iguales para todos los actores, sin importar el tamaño de sus emprendimientos.



Entre las áreas que, según el análisis, requieren reformas o mejoras sustanciales para convertir al país en un destino más atractivo para la inversión se encuentran: el sistema tributario, el mercado laboral, el sector energético, el mercado de hidrocarburos, la burocracia estatal, así como una mayor eficacia en el cumplimiento de las leyes y en la resolución de conflictos. El CREES dice que la apatía local para hacer reformas estructurales debería cambiar a raíz de la disrupción arancelaria internacional, que amenaza con impactar a las economías del mundo.

Los diez artículos más exportados hacia EE.UU.

En otro artículo, el CREES analiza los diez artículos más exportados a Estados Unidos desde República Dominicana. Las exportaciones hacia EE.UU. representaron el 53.5% de las exportaciones del país en 2024, mientras que el 72.6% de las exportaciones de zonas francas están destinadas a dicho país.

Los productos más exportados fueron instrumentos médicos (US$1,318.93 millones). Seguido de exportaciones de cigarros (US$899.45 millones) y los interruptores eléctricos (US$813.56 millones), manteniéndose este comportamiento en los dos primeros meses de 2025.



El pasado 2 de abril, el gobierno de los Estados Unidos presentó los nuevos aranceles que serían impuestos sobre más de cien países. En el caso de la República Dominicana el arancel anunciado fue de 10%, lo cual posiciona al país comparativamente mejor que otros países que enfrentarían aranceles más altos.



Sin embargo, muchos países del mundo y la mayoría de los países de América Latina fueron sujetos al mismo 10 %. Mediante reformas estructurales que abaraten los costos de producción y nos hagan más competitivos, se podría mitigar el impacto de estas políticas arancelarias y mejorar la posición de la economía, plantea el CREES.