Email it

La Corporación Bank of America elogió el crecimiento del turismo en la Republica Dominicana al indicar que ha recuperado los niveles de la preandemia colocándose como la estrella de la economía dominicana.



En su informe Dominican Republic Economic Watch, Bank of America manifiesta su optimismo con el crecimiento de la economia dominicana al indicar que ha crecido mas rapido de lo que esperaban a pesar de la crisis del petróleo.



La empresa estadounidense de tipo bancario y de servicios financieros multinacional con sede central en Charlotte, Carolina del Norte y segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos, indica que el turismo representa un tercio del Producto Interno Bruto de la Economía Dominicana, observa en la primera mitad del año



“Ya se han recuperado a los niveles previosde la pandemia. El Gobierno espera 8.4 millones de turistas no residentes para 2022 (incluidos vuelos y cruceros) frente a 5.3 millones en el 2021. Es decir, 7 millones en vuelos y 1,400 millones en cruceros. Para 2023, esperan que la cantidad de turistas de vuelos aéreos y cruceros aumente a 7.7 millones y 1.7 millones, respectivamente.



El ministro de Turismo, David Collado, desarrolla una semana de trabajo en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, con importantes empresas del sector turismo, trarbajando en alianzas que impacten nuestra propuesta como destinos.



La estrategia puesta en marcha por la Republica Dominicana ha dado grandes frutos colocando al pais como un referente internacional en recuperacion turística y alianza publico privada para impulsar el sector.



En el mes de mayo el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, entregó hoy a la República Dominicana, en manos del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, un reconocimiento por lograr «la más exitosa recuperación de la industria», alcanzando «cifras récord» en la llegada de turistas, al tiempo que se mantuvo un control sobre la pandemia del covid-19.



La OMT entregó a Abinader y a Collado la placa con la inscripción: «La Organización Mundial del Turismo y su secretario general, Zurab Pololikashvili, otorga el reconocimiento a la República Dominicana, país número uno en el mundo en la recuperación del turismo».



Mientras que en el mes de julio el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT) felicitó a la República Dominicana por establecer un récord de visitantes durante el mes de julio del 2022.

A través de su cuenta de Twitter, Zurab Pololiskashvili dijo que con el hito logrado por por República Dominicana, nuevamente demuestra su resiliencia.



“Felicitaciones a Rep. Dominicana por mostrar que el turismo puede enfrentar grandes desafíos y seguir creciendo. Sus destinos dieron la bienvenida a un número récord de llegadas de visitantes en julio.

¡Eso significa más ingresos para el desarrollo y oportunidades!”, dijo el funcionario en la red social.



Republica Dominicana continua desplegando esfuerzos para seguir consolidando e impulsaando su industria de turismo interno y externo es por ello que ha puesto en marcha novedosos proyectos tales como un



El Gobierno puso en marcha a inicios de este mes la plataforma “Turismo en cada rincón”, una iniciativa de promoción para impulsar el turismo local con un enfoque basado en la sostenibilidad e inclusión.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, luego de que esa institución realizara un levantamiento de todas las atracciones, gastronomía y experiencias a nivel nacional.



En ese sentido, contabilizaron 184 áreas protegidas, las 93 rutas y senderos y los 165 balnearios, cuyas imágenes serán impulsados por los medios digitales y redes sociales para que, tanto los turistas locales como los internacionales, conozcan “los tesoros escondidos” de la media isla.



De acuerdo al ministro Turismo, David Collado en su visita reciente a Samaná para dejar inicados los trabajos del malecón, todo parece indicar que se perfila un mes de agosto muy activo ya que podría terminar el mismo con la visita de más de 600 mil extranjeros.



Sostuvo que este logro se debe principalmente al apoyo del sector privado, empresarios, comerciantes, la banca y al ahorro de unos 7 mil millones de pesos en promoción.