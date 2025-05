NUEVA YORK. El Banco de Reservas inauguró este miércoles su segunda Feria Inmobiliaria en esta ciudad, con una tasa del 10%, fija por siete años, para facilitar la adquisición de viviendas en su país de origen a los dominicanos residentes en Estados Unidos.



Al dejar abierta la feria que se extenderá hasta el viernes en esta ciudad y continuará sábado y domingo en Lawrence, el presidente ejecutivo de la institución financiera, Samuel Pereyra, informó que además de esa facilidad se financiará hasta un 90% del valor de la propiedad con plazos de hasta 20 años.



Explicó que los dominicanos residentes en Estados Unidos dispondrán de una amplia y diversificada oferta de proyectos inmobiliarios en todo el territorio nacional, “de la mano de desarrolladores de reconocida trayectoria y agentes inmobiliarios líderes”.



Durante la feria, cada cliente recibirá asesoría personalizada, condiciones preferenciales de financiamiento y toda la seguridad que representa contar con el banco de todos los dominicanos, indicó Pereyra.



Dijo que el Banco cuenta con “un equipo listo para acompañar a los adquirientes en cada paso del proceso: desde la pre-calificación hasta el desembolso del préstamo hipotecario. Además, más del 80% de los proyectos presentes están respaldados por fideicomisos, lo que garantiza mayor transparencia y confianza en cada inversión”. La feria se efectúa en el mismo edificio donde funciona la Oficina de Representación del Banco en el condado de Queens, en esta ciudad, desde el 14 al 16 de mayo, en The Radio Hotel, piso 12; en el 500 West 181 street, New York, NY 10033; y continuará en Lawrence el sábado 17 y domingo 18, en Parthum School Complex, 255 East Haverhill Street Lawrence, MA 01841.



Un espacio importante



En referencia a la Feria Inmobiliaria de 2024 celebrada en estas dos ciudades y este año en Madrid, Pereyra subrayó: “Lo que iniciamos como un paso audaz hoy se consolida como una plataforma sólida y confiable para invertir en nuestro país desde el exterior”.



Añadió que el resultado ha quedado demostrado en el tiempo, a tal punto que hubo que ampliar la Oficina de Representación en New York. Desde su apertura: “Hemos atendido a más de 29,000 dominicanos, yse ha tramitado la apertura de más de 13,700 nuevas cuentas de ahorro y se han gestionado 155 solicitudes de préstamos hipotecarios, por un significativo monto de 661 millones de pesos”, explicó el presidente ejecutivo de Banreservas.

Apertura de una cuenta desde EE.UU. ventajas

Al financiar su vivienda a través de esta feria, los interesados podrán abrir una cuenta de ahorro Banreservas desde Estados Unidos, accediendo a los canales digitales del Banco, y gestionar sus pagos desde cualquier lugar del mundo. “Queremos que cada dominicano en el exterior sepa que no está solo. Hay un banco en su país que lo representa, que lo escucha en su idioma, que comprende sus aspiraciones y las convierte en soluciones”, dijo Pereyra.