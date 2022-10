El gobernador del órgano, Héctor Valdez Albizu, dijo que el país tuvo crecimiento interanual de 5.4 % en nueve meses

A pesar de los efectos y consecuencias que han dejado la pandemia del covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania a nivel mundial, el Banco Central de la República Dominicana proyecta que la inflación terminaría en 2022 en torno al 7.0 % y continuaría reduciéndose en términos interanuales en los meses sucesivos, para converger al rango meta de 4.0 % ± 1.0 % en la primera mitad de 2023.



Debido a las medidas y políticas monetarias que se han establecido en los últimos dos años difíciles para el mundo, el Banco Central muestra, asimismo, que al cierre del mes de septiembre de este 2022 cuando faltan tres meses para finalizar el año, el indicador mensual de actividad económica registró una variación interanual de 4.8 % en el referido mes, con un crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) real de 5.4 % en enero-septiembre de 2022, con respecto a igual periodo del año anterior.



Los datos fueron compartidos por el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, al pronunciar un discurso en el acto solemne por el 75 aniversario del organismo, en el cual fue enfático en resaltar que el país será la segunda economía de América Latina que este año exhibirá logros palpables en comparación con otras naciones de la región.



Los sectores más pujantes

Al hablar sobre el comportamiento sectorial del PIB en enero-septiembre, Valdez Albizu destacó la notable incidencia de los servicios en su conjunto, que constituyen aproximadamente el 60.0 % del total de la economía y que presentan una variación interanual acumulada de 7.2 %.



Entre las actividades con mejor desempeño en enero-septiembre de 2022, según resaltó el gobernador del Banco Central, figuran los hoteles, bares y restaurantes (28.9 %); salud (11.7 %) y otras actividades de servicios (9.1 %); administración pública (7.8 %); transporte y almacenamiento (7.0 %); comercio (6.6 %) y servicios financieros (5.7 %).



Respecto a las industrias, dijo, la actividad de zonas francas creció 6.6 %; manufactura local 4.3 % y construcción 2.2%; mientras la agropecuaria, creció 3.8 % en enero-septiembre 2022.



Valdez Albizu expuso: “La actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor incidencia en el desempeño del PIB en los primeros nueve meses del año 2022, lo que explica aproximadamente la tercera parte de la expansión total de éste en el referido período, al exhibir una variación relativa de 28.9 % en términos de valor agregado real”.



Flujo sin precedentes del sector turístico



Al ser el turismo uno de los mayores motores de la economía dominicana, el representante del ente emisor de la moneda nacional y responsable de la estabilidad de precios y regulación del sistema financiero señaló, tal como ya ha presentado el Gobierno, que el presente año ha sido extraordinario para el sector turístico en la República Dominicana, se superaron las expectativas de recuperación tras el reto que ha significado la pandemia de la covid-19 y el conflicto bélico Rusia-Ucrania para el turismo internacional.



El gobernador destacó que se registró un flujo sin precedentes en la llegada de pasajeros no residentes, se acumularon 5.3 millones de visitantes en nueve meses, de acuerdo con datos anunciados por el Ministerio de Turismo. “Es decir, 6.5 % y 6.9 % más visitantes no residentes que en 2018 y 2019, respectivamente”, resaltó.



Al respecto, Valdez Albizu indicó que a pesar de las adversidades que ha enfrentado la industria turística a nivel mundial ante la actual coyuntura internacional, la República Dominicana se mantiene como el destino líder en términos de llegada de turistas en la región del Caribe Insular y Centroamérica. “Estos son, sin duda alguna, logros dignos de resaltar dado el impulso que representa el turismo para la actividad productiva nacional y para la generación de divisas”, apuntó.



Por otro lado, refirió que el incremento en los volúmenes de producción local de bienes y de las importaciones comercializables continúa incidiendo positivamente en el desempeño de las actividades de comercio y transporte, las cuales exhiben tasas interanuales de 6.6 % y 7.0 %, respectivamente en enero-septiembre de 2022. “El resultado de estos sectores está asociado a su vez al incremento verificado en los servicios de apoyo logístico de almacenamiento y distribución”, apuntó.



Entre sus valoraciones, Héctor Valdez Albizu señaló que la manufactura de zonas francas ha sido una actividad clave para la recuperación económica, que impulsó el encadenamiento productivo nacional y la expansión de las exportaciones. “Particularmente, en términos de valor agregado real, registró un crecimiento interanual de 6.6 % en enero-septiembre del presente año, cónsono con el incremento de 11.7 % en las exportaciones de este sector en dicho período”, confirmó.



En lo concerniente a la manufactura local, indicó que se observa una variación interanual de 4.3 % en enero-septiembre del año 2022, explicada principalmente por el aumento en los volúmenes de producción de las industrias de fabricación de metales comunes, de productos minerales no metálicos, elaboración de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y derivados del tabaco, de otros productos alimenticios y de sustancias y productos químicos.



Precisó que la actividad agropecuaria acumuló un incremento interanual de 3.8 % al cierre de los primeros nueve meses de 2022. Dijo que esta ha sido impactada por los altos costos de las materias primas importadas, por lo que las medidas implementadas por el Gobierno, como el subsidio temporal para la importación a tasa cero de algunos insumos requeridos en el proceso productivo, así como las facilidades de crédito a pequeños y medianos productores agropecuarios, han contribuido a su desempeño positivo.



Al resaltarlo como un aspecto “muy importante”, el gobernador del Banco Central informó que los principales indicadores del mercado laboral continúan evidenciando una trayectoria de recuperación. En este sentido, señaló que conforme a los resultados preliminares de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Encft) correspondientes al tercer trimestre de 2022, la tasa de desocupación abierta, que comprende a los desocupados que están buscando activamente trabajo, ha experimentado una reducción de 3.2 puntos porcentuales, desde el 8.0 % registrado en enero-marzo de 2021 a 4.8 % en julio-septiembre de 2022.



El gobernador destacó las mayores recaudaciones con respecto a lo estimado inicialmente por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Dijo que esta mejoría en los ingresos fiscales ha otorgado el espacio necesario para aplicar subsidios orientados a mitigar el impacto de los mayores precios de las materias primas sobre la producción nacional y los hogares.

Reflexiones sobre política monetaria

En su alocución, el gobernador compartió algunas reflexiones sobre la conducción de la política monetaria. Indicó que una vez lograda la notable recuperación de la economía dominicana, cuyo crecimiento luego de la pandemia resultó ser mayor que el de la mayoría de los países de la región, y ante el alza de las presiones inflacionarias globales de magnitudes no observadas en algunas economías avanzadas en los últimos 40 años, el Banco Central inició un proceso gradual de restricción monetaria a finales del año 2021, con el propósito de evitar un sobrecalentamiento de la economía y una potencial salida de capitales, anticipándose a los incrementos en las tasas de interés que comenzarían a verificarse posteriormente en 2022 en las economías más grandes. En ese sentido, puntualizó que la Tasa de Política Monetaria del Banco Central se ha incrementado en 525 puntos básicos, al pasar de 3.0 % en noviembre de 2021 a 8.25 % en la actualidad.