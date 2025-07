El Banco Central informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.21 % en junio 2025. Con este resultado, la inflación interanual medida desde junio de 2024 hasta junio de 2025 se ubicó en 3.56 %, y permaneció durante los últimos 26 meses dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, es decir, desde mayo de 2023.



El órgano rector destaca que este nivel de la inflación interanual se encuentra entre los más bajos de las economías no dolarizadas de América Latina.



En lo que respecta a la inflación subyacente mensual, el reporte indica que esta fue de 0.28 % en junio de 2025. De esta manera, la inflación subyacente interanual se situó en 4.15 %, se mantiene dentro del objetivo de 4.0% ± 1.0% establecido por el Banco Central. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



Variación por grupo



El BCRD indica que el análisis comparativo del mes de junio con mayo de 2025 revela que la inflación de 0.21 % continúa siendo atenuada por las reducciones de precios verificadas por tercer mes consecutivo en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, cuyas variaciones fueron de -0.17 % en abril, -0.16 % en mayo y -0.02 % en junio. En contraste, se observaron aumentos en los grupos Bienes y Servicios Diversos (0.64 %), Transporte (0.30 %), Restaurantes y Hoteles (0.31 %), Vivienda (0.18 %) y Salud (0.33 %).



En relación con la variación de -0.02 % registrada en el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el de mayor ponderación en la canasta familiar, el Banco Central señala que este se explica principalmente por las disminuciones experimentadas en productos como aguacates, plátanos verdes y maduros, limones agrios, ajíes, papas, ajo, entre otros. Es relevante destacar que la reducción de este grupo no fue más pronunciada debido al incremento de precio verificado en el pollo fresco.



El índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos exhibió una inflación de 0.64 %, impulsada por subidas de precios en algunos servicios y artículos de cuidado personal. En tanto que el rubro Transporte reflejó una tasa de 0.30 %, derivada de los incrementos en las tarifas de pasaje aéreo, los servicios de reparación de vehículos y de transporte de pasajeros por carretera, tales como pasajes en motoconcho y autobús interurbano. Cabe destacar que los recientes aumentos en los precios del gasoil y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) tuvieron una incidencia mínima en el IPC de junio, ya que solo aplicaron a los últimos tres días del mes, es decir, sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de dicho mes. El efecto completo de este ajuste, de mantenerse estos precios vigentes, se estaría verificando en el mes de julio de 2025.



El IPC de Restaurantes y Hoteles presentó una variación de 0.31 %, explicada por el aumento en los precios de los servicios de alimentos preparados fuera del hogar.



A su vez, el grupo Vivienda registró una variación de 0.18 % producto de las alzas evidenciadas en los servicios de alquileres y gas licuado de uso doméstico. En cuanto al grupo Salud, el mismo reflejó una inflación de 0.33 %, asociada a las subidas de precios en productos farmacéuticos, en particular los antihipertensivos.



Inflación de bienes transables y no transables



El reporte del BCRD indica que el IPC de los bienes transables experimentó una variación de 0.06 % en junio de 2025, derivada principalmente de alzas de precios en las tarifas de pasaje aéreo, servicios de paquetes turísticos, así como en algunos alimentos. Respecto a la variación mensual del índice de los bienes y servicios no transables, ella se situó en 0.35 %.

Inflación por áreas geográficas

El Banco Central señala en su informe que la inflación por regiones geográficas en el mes de junio, comparado con mayo de 2025, muestra que el índice de precios de las regiones Ozama, que comprende el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y la región Este, experimentó una variación de 0.21 %; mientras que la región Norte o Cibao 0.14 % y la región Sur 0.33 %. La menor tasa de variación presentada en la región Norte se debe, principalmente, a la incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, por las reducciones de precios en productos como plátanos verdes y aguacates. En cambio, en la región Sur, el crecimiento en el precio del pollo fresco contrarrestó la tendencia a la baja de este grupo, lo que resultó en una mayor inflación en esa zona geográfica.



Inflación por quintiles



La entidad monetaria concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos exhibieron tasas de inflación de 0.14 % en los quintiles 1 y 2 y de 0.15 % en los quintiles 3 y 4. En tanto que el quintil 5 presentó una variación de 0.23 %. La tasa más pronunciada registrada en el quintil 5 obedece a la incidencia del grupo Transporte, motivada por los incrementos en las tarifas de pasajes aéreos y servicios de reparación de vehículos. Adicionalmente, la subida en los precios de los paquetes turísticos contribuyó a una mayor inflación en este estrato socioeconómico.