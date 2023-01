Email it

Madrid, España. El Banco BHD informó en Fitur que en 2022 firmó financiamientos estructurados para proyectos hoteleros por US$230 millones, en su mayoría créditos bilaterales.



En el marco de Fitur, feria internacional de turismo que se realiza cada año en la capital española, la entidad financiera anunció que el año pasado pactó financiamientos que posibilitan una inversión total de US$ 625 millones para el desarrollo del turismo en el país. Estos proyectos van dirigidos para el desarrollo del turismo en República Dominicana, en destinos como Santo Domingo, Miches, Uvero Alto y Cabeza de Toro. Estas inversiones posibilitarán la creación de más de 2,500 empleos directos y 2,200 habitaciones.



Molina Maríñez



Luis Molina Maríñez, vicepresidente sénior de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, dijo que “regresamos a Fitur este 2023 para continuar nuestro trabajo de apoyar el desarrollo del país y del sector turístico, que desde 2009 venimos realizando. Con mucha satisfacción puedo afirmar que actualmente tenemos la cartera de clientes turísticos más diversificada del país y que el BHD es líder en financiamientos de hoteles de ciudad y en el apoyo al fortalecimiento de la oferta complementaria”.



Entre los financiamientos otorgados en 2022 destaca la remodelación y ampliación del complejo hotelero Zoëtry Agua Punta Cana por US$ 35.4 millones, que incluyó el servicio de asesoría en el levantamiento de capital. Esta operación es la primera de este tipo en República Dominicana realizada por un solo grupo financiero con la participación de BHD Fondos. Asimismo, la remodelación del Natura Park Beach Eco Resort & Spa y su cambio de marca a Dreams Flora, que contará con un moderno centro de convenciones, un parque acuático, un spa de categoría internacional y alternativas de restaurantes, además de 494 habitaciones ampliadas y espacios comunes totalmente renovados.



La agenda del Banco BHD en FITUR 2023 incluye reuniones privadas y con clientes, foros de negocios e institucionales, entre otras actividades.



La propuesta de productos y servicios de BHD para el sector turismo incluye pagos, recaudos, administración de liquidez, inversión, tarjetas de crédito empresariales y canales digitales como Internet Banking Empresarial. Asimismo, servicios de estructuración de préstamos, administración de préstamos sindicados, sale and leaseback, gestión de recursos en mercado de capital, fusiones y adquisiciones.

Altos ejecutivos del banco asisten a la feria

A Molina Maríñez le acompañan Josefina Navarro, vicepresidenta senior de Comunicación Corporativa; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos; Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas; Andrés Abbott, segundo vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Efraín Féliz, segundo vicepresidente de Finanzas Estructuradas. Por el Centro Financiero BHD asisten Gabriel Tineo Pedro Valenzuela, ejecutivos.