China anunció ayer la imposición de aranceles a varios tipos de importaciones de EE.UU. La medida se produce en respuesta a las tarifas del 10 % que fueron introducidas por la Administración de Donald Trump.



En detalle, Pekín decidió imponer tarifas del 15 % al carbón y al gas natural licuado de EE.UU. y del 10 % al petróleo, a maquinaria agrícola, a automóviles con motores de gran cilindrada y a camionetas del país norteamericano.



Las barreras aduaneras entrarán en vigor a partir del 10 de febrero, reza el comunicado.



La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado precisó que “la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos constituye una grave violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no solo es inútil para resolver sus propios problemas, sino que también perjudica la normal cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos”.



Conflicto a la OMC



El pasado domingo, el Ministerio de Comercio chino anunció que Pekín demandará ante la OMC a Estados Unidos por los aranceles que ha impuesto el presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, la cartera diplomática del gigante asiático señaló que China es uno de los países con las políticas antidrogas «más estrictas y exhaustivas» del mundo, por lo que la imposición de aranceles afectará a la cooperación entre Pekín y Washington en este ámbito.



Trump no teme



En Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo no estar preocupado este martes por los aranceles que China ha decidido imponer del 10 % y el 15 % a ciertos productos importados desde EE.UU. a partir del 10 de febrero, después de que entraran en vigor los gravámenes adicionales del 10 % impuestos a su vez por Washington a los productos chinos.



“Nos va a ir muy bien contra China y contra todos los demás. Ahora mismo, se han aprovechado de la Administración de (Joe) Biden como nunca antes hemos visto”, dijo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.



Trump sostuvo que se está usando el dinero estadounidense “para construir su ejército” y criticó que Biden (2021-2025) permitiera que eso sucediera.



“La buena noticia es que lo estamos haciendo muy bien. Nos va bien con países que nadie esperaba que fuera bien. Se nos respeta nuevamente como nación, tal vez a un nivel que la gente no había visto en muchas, muchas décadas”, dijo.



El mandatario había retrasado un mes los aranceles que había contemplado contra Canadá y México, pero las tarifas del 10 % a las importaciones chinas se mantuvieron y entraron en vigor este martes.

Trump recalcó que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, en el momento adecuado: “No tengo prisa”, recalcó el mandatario.

El precio del petróleo de Texas cierra a la baja

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una bajada del 0.6 %, hasta los 72.7 dólares el barril, con los operadores atentos a la tensión comercial entre China y EE.UU. tras la implementación de los aranceles del 10 % por parte del presidente Donald Trump y el anuncio chino de represalias comerciales por su parte. Al cierre de sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuro del crudo estadounidense para entrega en marzo restaban 46 centavos con respecto a la jornada anterior.