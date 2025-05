Con un llamado a que se promueva el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) inauguró oficialmente la sexta edición de la feria Expo Provisiones 2025, el evento más relevante del comercio y la industria de provisiones en la República Dominicana.



Durante el discurso de inauguración de la feria que está dedicada al grupo AJFA y que se celebra del 29 de mayo al 1ro de junio en el salón de eventos del centro comercial Sambil, el presidente del CNCP, Alberto Leroux, manifestó que para que la República Dominicana siga creciendo no basta con ser un país productor para el consumo interno, sino que tiene que producir para el mundo y para lograrlo se necesita un entorno que promueva las mipymes.



“Un entorno donde se eliminen trabas innecesarias, para que esto suceda las empresas no pueden cargar con burocracias que retrasen los procesos”, destacó.



Consideró que se necesita un Estado que no solamente regule sino que acompañe, facilite y potencie el comercio organizado.



“Hacemos un llamado a seguir fortaleciendo esta gran alianza estratégica, donde todos ganamos que es la unión del comercio y la industria por el desarrollo del país, donde con el apoyo del gobierno el pueblo es el beneficiario”, agregó.



Jorge Jerez, presidente de la feria, destacó que esta sexta edición reúne a más de 200 expositores nacionales e internacionales, y ofrecerá una programación variada que incluye charlas, lanzamientos de productos, exhibiciones, degustaciones y espacios de negocios.



Dijo que “este evento, que estará abierto hasta el 1ro de junio en horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., busca dinamizar el sector y generar oportunidades concretas para las empresas dominicanas, grandes y pequeñas, que apuestan todos los días por este país.