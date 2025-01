El alto costo del crédito continúa siendo un factor importante que afecta la demanda de nuevos créditos entre los dominicanos.



El 53% de los consumidores que accedieron a ser encuestados explicó que consideraron solicitar un nuevo crédito o refinanciar un crédito existente, pero decidieron no hacerlo, y un 28% dijo que el costo del crédito era demasiado alto. Sin embargo, más de la mitad (52%) planean solicitar nuevos créditos o refinanciar créditos existentes durante los próximos 12 meses.



Según la encuesta Consumer Pulse realizada por TransUnion a los consumidores dominicanos en el cuarto trimestre de 2024, el 59% de los encuestados citó la inflación como su principal preocupación financiera, seguida por el empleo (52%) y los precios de la vivienda (50%).



Más de la mitad (52%) de los dominicanos indicó que esperaba no poder pagar al menos una de sus deudas actuales en su totalidad. Entre estos, casi un cuarto (24%) de los encuestados dijo que usaría capital de sus ahorros para cumplir con sus compromisos, mientras que un 21% planeaba pedir prestado a un amigo o familiar para pagar sus deudas.



El 53% de los consumidores cree que su puntaje de crédito aumentaría si las entidades de crédito consideraran información no tradicional o datos alternativos, como los pagos de alquiler, junto con otras transacciones regulares. Esta inclusión de datos alternativos proporcionaría más información a los dominicanos que monitorean sus puntajes de crédito: casi ocho de cada diez dominicanos encuestados creían que monitorear su puntaje de crédito es al menos moderadamente importante, con 42% que dijo que monitorean su puntaje de crédito al menos una vez al mes. Los Millennials (80%) fueron más propensos a creer que monitorear el crédito es al menos moderadamente importante; la Generación Z tuvo el mayor porcentaje (50%) de encuestados que revisaron sus informes de crédito al menos mensualmente.



En cuanto al acceso, en el cuarto trimestre de 2024, el 96% de los consumidores dominicanos creía que el acceso al crédito era importante para lograr sus objetivos financieros, pero solo el 29% de todos los encuestados creía tener suficiente acceso (una disminución de siete puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2023). Solo 20% de los consumidores de la Generación Z informaron tener suficiente acceso al crédito, el porcentaje más bajo entre las generaciones. “Los dominicanos enfrentaron una presión financiera significativa en 2024, pero la economía está mostrando signos prometedores de crecimiento y estabilidad”.

La probabilidad de que se tenga más liquidez

“A medida que la economía continúa creciendo, es probable que los consumidores experimenten más liquidez y prosperidad en los próximos meses”, dijo Virginia Olivella, directora senior de Investigación y Consultoría de TransUnion en República Dominicana.



Durante el cuarto trimestre, la mayoría (72%) de los consumidores dominicanos se mostró optimista sobre las finanzas de sus hogares en los próximos 12 meses.