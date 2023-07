Email it

El Contralor General de la República dejó instalada una Unidad de Auditoría Interna en la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).



El acto fue en la continuidad del ciclo de inauguraciones y establecimiento de las UAI en diferentes instituciones del sector público no financiero.



Con esta, suman 259 Unidades de Auditoría Interna en el sector público. “Nuestra meta, si Dios así lo permite, es antes de que finalice el año llegar a 262 unidades de auditorías, como una primera etapa. En otras ocasiones hemos dicho que nuestra meta antesde que finalice el presente período de gobierno serán 400 unidades”, expresó Santana García.



El funcionario a cargo del control interno de las instituciones del Estado dijo que una unidad de auditoría interna no es un cuco, no es para meter miedo al funcionario, sino, para que se apegue al buen uso de los fondos del Estado, a través del control que se debe aplicar en cada una de las instituciones.