“Este momento es clave para dejar un legado a la economía dominicana que perdure, siempre y cuando se hagan recaudaciones sostenibles, pero que transformen el nivel de inversión; para que esta reforma tributaria no tenga baches”, fueron las palabras de Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).



El ejecutivo de Crees presentó a la sociedad dominicana una serie de postulaciones para la reforma tributaria que contempla propuestas para salir del “círculo vicioso fiscal”, en el cual asegura que ha estado sumergida la República Dominicana durante las últimas tres décadas.



Collado detalló que las últimas reformas tributarias que se han realizado en el país han generado una mayor carga fiscal a los ciudadanos, debido a que han producido aumentos al gasto público, los cuales neutralizan los ingresos fiscales.



Continuó explicando que esa neutralización genera que continúen los déficits, razón por la que aumenta la deuda pública para poder cubrirlo, lo que deja en evidencia un sistema fiscal insostenible que al final termina en otra reforma tributaria.



“Hemos desperdiciado muchas oportunidades de hacer una verdadera transformación y esto es lo que a nuestro entender debemos cambiar, para que la historia de esta reforma tenga un final diferente”, aseveró el economista.



De igual manera explicó que el Gobierno tiene un tamaño muy grande, con un constante crecimiento porcentual desde 1991 al 2023, al decir, que el gasto real es de 15.4 veces el Producto Interno Bruto (PIB) real que es de 5.9 veces.



Añadió que por este motivo, en la discusión de la reforma debe de estar presente lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 36, que dice: “Toda persona jurídica, institución pública o privada, sea que tengan operaciones o no, domiciliada en el territorio nacional deberá pagar una contribución especial obligatoria con base en sus ingresos, independientemente de que perciba o no beneficios”.



Gasto



Al hablar de los gastos e ingresos del Gobierno afirmó: “El círculo no se va a romper mientras sigamos gastando como lo estamos haciendo”.



Asimismo afirma que el gasto de intereses sobre los ingresos tributarios ha ido aumentando desde el 1996 al 2024. “El gasto en intereses como porcentaje de los ingresos es una mejor medida de sostenibilidad de la deuda. La deuda se paga con los ingresos, no con el PIB”.



Propósito de la propuesta de reforma tributaria



Miguel Collado asegura que el propósito de esta propuesta de reforma es simplificar, transparentar y agrupar en un solo volumen la tributación interna de la República Dominicana.



Debido a que desde el 2000, el Código Tributario ha sufrido 10 modificaciones que introdujeron nuevos impuestos, incrementos de tasas o variaciones a determinados tributos.



Que ha dejado como consecuencia un sistema tributario que está distorsionando las actividades económicas, que eleva el costo de cumplir con las leyes impositivas y promueve la informalidad, la evasión y la elusión fiscal, dijo.



Collado manifestó que la combinación de dichos factores afecta considerablemente la creación de empleos formales, la movilidad socioeconómica de los dominicanos, la sana competencia entre los agentes económicos, la competitividad empresarial y las propias recaudaciones fiscales.

Propuestas para salir del círculo vicioso fiscal

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) propone una transformación tributaria que reduzca los incentivos para informalidad, evasión y elusión y para actividades económicas, como ahorro, inversión, producción y consumo.



De igual manera, expone que esta tenga menores tasas y una ampliación de bases impositivas de los principales impuestos, como son: el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) e impuesto sobre la renta (ISR), así como Nivelar la carga tributaria para una mejor distribución.



Agrega que debe haber una eliminación de impuestos distorsionadores del ahorro, a la doble tributación, a los impuestos a los cheques, diferentes selectivos, entre otros.



Asimismo explica que se debe simplificar el sistema tributario con una estructura que facilitaría la gestión y mecanismos de control para la Administración Tributaria.



Todo esto como consecuencia debe generar un mejor clima de negocios y recaudaciones fiscales sostenibles, que reflejen un mayor atractivo para la atracción de inversiones al país y esto traerá un incrementa a la capacidad productiva por las nuevas inversiones y más y mejores empleos formales.