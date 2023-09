Así lo indican datos de Adoplátano; eso es entre 125 y 280 millones de unidades al año; envíos están detenidos

La semana pasada el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), suspendió la exportación de plátanos, con la finalidad de garantizar la estabilidad de los precios de ese producto a nivel local. ¿Qué tanto se exporta de esa musácea desde República Dominicana? se ha preguntado mucha gente a partir del anuncio.



De acuerdo con informaciones ofrecidas a elCaribe por la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano), desde el territorio nacional se envía al mercado de las islas del Caribe y a Estados Unidos entre un 5% y 10% de la producción nacional.



De acuerdo con números de diciembre de 2021, la producción nacional de plátanos oscila entre los 2,500 millones y 2,800 millones de unidades cada año. Eso dependerá de la cantidad de tareas que haya sembradas en la República Dominicana, que ronda las 850,000 y 1,000,000 de tareas, indican estudios de la Junta Agroempresarial Dominicana.



Así las cosas, la cantidad absoluta que se exporta oscila entre 125 millones y 280 millones de unidades. Mientras, los datos de la JAD indican que el consumo per cápita interno es aproximadamente 250 plátanos al año.



“El plátano se exporta en distintas formas: verde, pelado y refrigerado y empacado al vacío”, explicó el presidente de la organización, Alex Cruz, en conversación con este diario, a propósito de la disposición tomada desde el Ejecutivo.



“Cuando se frena cualquier salida, como el cierre de la frontera o el mismo hecho de la paralización de la exportación, eso se siente en los mercados”, expuso el dirigente agrícola, cuando este diario le consultó.



El Conassan –que frenó la exportación de plátano- es una entidad gubernamental que tiene como objetivo principal promover y garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad nutricional en el país. Ese consejo trabaja en coordinación con diversas instituciones gubernamentales y organizaciones relacionadas con la alimentación y la nutrición para desarrollar políticas y programas que mejoren la disponibilidad, el acceso y la calidad de los alimentos, así como para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional de la población dominicana.



Cruz sugiere que la medida que paraliza la salida de plátanos del país sea revisada cada quince días. “Digo quincenal, porque también hay que mirar el desarrollo de esos mismos mercados. Si nosotros no seguimos supliéndolos, alguien más lo hará. Al final, lo que tenemos que hacer es incrementar la producción y la productividad para poder cubrir el mercado local y el incipiente de exportación de plátanos”, advirtió.



De acuerdo con datos revisados por elCaribe, el 70% de la producción de plátano en el país se efectúa en terrenos secano en el denominado “triángulo del Cibao Central” (Hermanas Mirabal-Licey al Medio, Moca y La Vega). El restante 30% se produce entre Barahona (desde Canoa, Jaquimeyes y Vicente Noble) y la Línea Noroeste.



De la totalidad de plátanos existentes en República Dominicana –según Adoplátano- el 25 % es criollo, en las distintas variedades que hay en ese ramo (como el tres cuarto macho por hembra, verde y morado), y el otro 75 % está conformado por el plátano criollo cibaeño y el Fhia 20.



El plátano es más que un simple producto para comercializar. Considerado como uno de los víveres de mayor consumo en República Dominicana, esta musácea tiene usos tan diversos como los lugares donde se cultiva en el mundo.



En el caso dominicano, 50,000 productores están diseminados en las distintas regiones productivas del país (datos oficiales, septiembre de 2021).



Entre los años 2002 y 2022, el plátano fue el producto agrícola que experimentó mayor incremento en su productividad, al registrar un aumento de 21,002.0 %, de acuerdo con un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).



Datos de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) 2018, establecen que el plátano figura entre los diez productos agrícolas más consumidos en República Dominicana, junto con el arroz, guineo y habichuelas.



El plátano tiene una serie de características que lo hacen de fácil manejo. Transportarlo no es complicado y almacenarlo tampoco. Es fácil de comer y de desechar. No necesita “forzosamente” refrigerarse y si se madura, igual podrá consumirse, incluso, en recetas que no serían posibles si el producto estuviera verde. Tal es el caso del dulce de plátano maduro.

Mangú, un producto “estelar” del plátano.

En los supermercados la diferencia es abismal

El plátano, hace varios años adquirió un precio del que ha sido complicado “zafarse”. Unas veces está caro y otras veces menos caro… Lo cierto es que salió hace más de un lustro del círculo de aquellos productos locales accesibles a toda la población, especialmente cuando se compra en supermercados, lugares en los que los bienes alimenticios suelen ser más costosos, por razones diversas. En esos espacios la unidad de plátano ha llegado a cotizarse hasta a 40 pesos. En la calle (en los camiones que lo ofrecen al detalle), se consiguen a precios más bajos. Actualmente, entre 6.7 y 10 pesos. Se trata de una diferencia abismal de precios.



El tema ha llegado a niveles alarmantes, tanto que hace varios años el Gobierno debió autorizar la importación de plátanos para forzar a la baja.