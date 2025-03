En República Dominicana, muchas personas eligen no usar la banca por internet por diversas razones. El 29.7% prefiere otros métodos de pago, mientras que el 25.1% considera que el sistema es complicado o no sabe cómo utilizarlo.



Además, un 16.4% desconfía de esta opción y un 13.0% ni siquiera sabe que existe. Estos datos provienen de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera (ENIEF) 2023, realizada por el Banco Central.



En los datos de la Encuesta 2019 predominaron los mismos argumentos para no contratar el servicio de banca por internet. En términos generales, conforme los resultados de la ENIEF 2023 se indica que los medios digitales están siendo los más utilizados por los encuestados para hacer consultas o movimientos en sus cuentas, con un 50.9%. A lo anterior se suman otros medios como el cajero automático (36.0%) y el teléfono o las llamadas (10.6%). En cuanto a la oferta de productos o servicios por parte de los bancos, se destaca que un 45.4% de las promociones fueron sobre servicios de banca por internet y un 41.0% sobre aplicaciones móviles.



Los encuestados recibieron ofertas de cuentas, créditos y billeteras digitales, con el 22.5%, 16.3% y 15.2%, respectivamente, así como ofertas de aplicaciones móviles para el envío y recepción de remesas (10.9%). En cuanto al uso de sucursales bancarias, el 41.8% de los encuestados reportó haber utilizado este servicio en los tres meses previos a la ENIEF 2023, lo cual representa un aumento de 8.3 puntos porcentuales (p. p.) con relación a la Encuesta 2019.



La investigación realizada por el Banco Central indican que las transacciones más comunes en sucursales incluyen el retiro de efectivo, realizado por el 43.5% de los encuestados, mostrando una disminución de 1.9 p. p. con respecto al 2019 (41.6%). Otras operaciones frecuentes en sucursales incluyen depósitos (27.9%); pagos de préstamos o tarjetas de crédito (7.2%); cobro de cheques (5.6%); y pago de servicios básicos como energía eléctrica, agua o teléfono (5.0%). También se realizaron solicitudes de información sobre cobros indebidos o verificación de estados de cuenta y reclamaciones (3.4%).



En cuanto a aquellos que no frecuentan las sucursales bancarias, la principal razón es la falta de cuenta, préstamo o tarjeta bancaria, que representa el 52.6%, cifra que es 7.6 p. p. menor que el resultado observado en la Encuesta 2019 (60.2%).



Según lo encontrado en la encuesta, esto se relaciona directamente con el aumento observado en la cantidad de personas que poseen algún producto financiero. De otro lado, la evolución en el uso de cajeros automáticos refleja cambios en las preferencias de acceso a servicios bancarios. Según los resultados, el uso de cajeros automáticos, en los tres meses previos a la ENIEF 2023, evidencia un aumento de 9.1 p. p., pasando del 30.4% en 2019 al 39.6% en 2023.



En cuanto a las transacciones que se realizan a través de los cajeros automáticos, predomina el retiro de efectivo un 70.2%, seguido de los depósitos en 17.7%, según el estudio.

Hay gente que aún no posee cuenta ni tarjeta

Con respecto a las personas que no utilizan cajeros automáticos, un 49.7% ha dicho que no posee una cuenta o tarjeta, un 14.2% no lo utiliza porque no posee ingresos suficientes y 11.3%, indicó que no los conoce o no sabe usarlos.



El BCRD indica que lo anterior es cónsono con los resultados obtenidos en la Encuesta 2019, en la que los encuestados indicaron razones similares como argumento para no utilizar ese canal. Sobre los Subagentes Bancarios, la encuesta indica que conforme a las tendencias observadas anteriormente, su uso aumentó, hasta colocarse en un 10.8 % frente al 6.3 % en el 2019.