El presidente Luis Abinader afirmó que ya es una realidad el desarrollo de esa región

Lo que para muchos parecía algo lejano ayer se convirtió en una realidad. A dos años de haberse dado el primer palazo para un conjunto de obras, fue inaugurada la primera etapa del nuevo puerto de Cabo Rojo, en la provincia Pedernales que recibió, a su vez, al primer crucero con más de tres mil personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, en un muelle de 202 metros lineales con un buque de amarre.



A bordo del Norwegian Pearl, de la naviera Norwegian Cruise Line, llegaron a territorio nacional por Cabo Rojo 2,500 cruceristas y 1,032 tripulantes, provenientes de Miami, Estados Unidos, lo que marca el inicio del desarrollo turístico y económico de la región Enriquillo compuesta por las provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia y Elías Piña, que por años han estado dentro de las más pobres del país. Esto ocurre luego de que el país ha celebrado la llegada de 10 millones de turistas.



Con gran alegría, entusiasmo y llenos de expectativas llegaron al sur profundo del país los cruceristas para disfrutar de las playas y atractivos de la zona.



Al pronunciar el discurso central del acto, el presidente Luis Abinader proyectó la llegada de un millón de turistas para 2026 a esta zona del país y por la vía de cruceros.



En tal sentido, afirmó que el desarrollo del sur ya es una realidad, tras indicar que este nuevo puerto no solo representa una oportunidad para fortalecer la economía nacional, sino que también se convierte en un punto de encuentro entre las diferentes culturas que llegan al país a través de los cruceros.



“Es un lugar en el que se entrelazan experiencias, se comparten historias y se crea un ambiente de diversidad y enriquecimiento mutuo. La llegada de los cruceristas a nuestra isla no solo implica un incremento en el turismo, sino también la generación de empleos y la oportunidad de impulsar el emprendimiento local. Este nuevo puerto es más que una infraestructura, es una puerta abierta a nuevas oportunidades para nuestra gente”, pronunció.



El jefe de Estado recordó que el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, Cabo Rojo, está concebido para realizarse en cuatro fases, durante un periodo promedio de 10 años, y una inversión estimada de US$2,245 millones de dólares.



Con este plan, agregó, se proyecta a largo plazo un millón de cruceristas para 2026, con un impacto económico en la zona de millones de dólares, 3,000 empleos directos y más de 10,000 indirectos. También, para final de este 2024, el inicio de la operación del primer hotel de 11 que están en proyecto. Mencionó que el desarrollo hotelero generará miles de empleos directos e indirectos de toda la región.



“El plan se está cumpliendo y hoy es el comienzo del cambio de toda la región. El denominado Sur profundo se convertirá en un Sur fecundo de desarrollo y empleos”, resaltó el gobernante.



“Todo camino comienza con un pequeño paso, y hoy, con la llegada de este primer crucero en los primeros días de 2024 nos dice que el camino ya empezó”, puntualizo.



Convencido de lo que ocurrirá en la zona, el presidente Abinader prometió que en cinco años Pedernales habrá cambiado para bien y para siempre; en 10 años estará irreconocible y en 20 será un modelo de estudio de desarrollo económico y social.



Al tomar la palabra, el director de Alianza Público Privada y encargado del Fideicomiso Peo-Pedernales, Sigmund Freund, manifestó que llegar hasta este punto no ha sido una tarea fácil. Indicó que, en las primeras visitas del presidente a Cabo Rojo, solo era un paisajismo y que aún se pueden apreciar en el camino los grandes desafíos que ha implicado iniciar este proyecto.



Freund destacó que el dinamismo económico que se siente en toda la zona desde que se pusieron en marcha las obras de esta primera fase. En tal sentido, precisó que desde el inicio de los trabajos a la fecha, en Cabo Rojo se han invertido RD$26,000 millones de pesos y se han creado más de 1,800 empleos directos y muchos más indirectos, lo que, a su vez, ha generado un significativo crecimiento de los emprendimientos y ha incentivado a la población a desarrollar sus talentos para hacer negocios.



“Es algo que se siente en la carretera, en las calles del pueblo, en los pequeños hoteles y posadas familiares”, resaltó.



Continúa aumentando la llegada de visitantes extranjeros



Al hacer uso de la palabra, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que es un día histórico para el turismo dominicano, que ha demostrado ser la principal industria del país.



En este sentido reiteró que el 2023 superó por primera vez los 10 millones de visitantes y detalló que prácticamente se duplicó la llegada de visitantes vía cruceros en ese mismo año, con un total de 2.2 millones, mientras que en 2022 se recibieron 1.3 millones.



El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, resaltó que en tan solo tres años, el país pasó de tener una sola terminal capaz de recibir barcos clase Oasis, los más grandes del mundo, a contar con cuatro terminales con dicha capacidad.



Con 400 metros de muelle, Port Cabo Rojo tiene capacidad para recibir dos cruceros tipo Oasis y cuenta con espacios de descanso, compras, restaurantes y bares. En las próximas etapas, se desarrollarán una feria temática, spa, bar en el mar, parque acuático y más.



Es un puerto sostenible, libre de plásticos de un solo uso, que fomenta la protección de sus áreas protegidas y parques naturales.



Impulso económico



La llegada de estos cruceristas supone además, el impulso económico de esta provincia y de la región, debido a que se registra un gasto promedio de entre 80 y 100 dólares por cada uno de ellos.



En ese sentido el director de Alianzas Público-Privada, Sigmund Freund, enfatizó que ya se han invertido 26 mil millones de pesos en Cabo Rojo, generando unos 1,800 empleos , fortaleciendo los pequeños negocios e impulsando nuevas propuestas.



En tanto que el titular de Portuaria afirmó que ahora se brinda una nueva perspectiva de prosperidad para la comunidad.



Agregó que en adición a las amenidades que les ofrece el puerto, los cruceristas pueden disfrutar de otros atractivos naturales como Bahía de Las Águilas y otras playas de la región, el Hoyo de Pelempito, el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, la Laguna de Oviedo, las Cuevas de Pedernales, entre otros riquezas.

El presidente Luis Abinader aseguró que el desarrollo del sur es indetenible. El mandatario mientras inaugura el nuevo puerto de Cabo Rojo. Los cruceristas estuvieron en Cabo Rojo hasta las 7:00 de la noche de ayer.

Sobre el nuevo puerto y los cruceristas

El Puerto de Cabo Rojo, a cargo de ITM Group, se encuentra listo en su primera fase de construcción para recibir barcos cruceros con capacidad para 3,000 pasajeros.



Los cruceristas, en su descenso por este muelle turístico, llegaron a la Welcome Plaza y al Oasis, y se encontraron con la zona de playa, que muestra el paisajismo, la belleza natural y la biodiversidad de la zona.



En su estadía, disfrutarán de experiencias gastronómicas, folclóricas y artesanales que impactarán a más de 350 comunitarios de toda la región. Además, el grupo ITM ofrecerá excursiones en bote por toda la zona playera, boogies de aventura con recorridos por la zona de Pelempito, Laguna de Oviedo, así como disfrutar de la naturaleza y el paisajismo con el que cuenta la provincia.



Con una inversión de cerca de 100 millones de dólares esta terminal de cruceros se proyecta que recibirá hasta un millón de cruceristas al año, una vez completadas todas las fases.



El destino recibirá cruceros de las compañías más importantes a nivel mundial como Royal Caribbean, Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line, MSC y Virgin Voyages entre otras navieras.



El crucero que llegó ayer a Cabo Rojo salió desde Miami, Florida, el pasado dos de enero con destino a Cabo Rojo donde permaneció hasta las 7:00 de la noche de ayer. Luego, se trasladó a la Isla Catalina, La Romana, desde donde partió al puerto Oranjestad, Aruba.



De acuerdo con el itinerario de la embarcación, su ruta continuará por el Caribe hasta Curazao, Bonaire, Tortola, Puerto Rico, Bahamas y tiene previsto regresar el 13 de enero a Miami, Florida, su punto de partida.