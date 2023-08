Email it

La Dirección General de Aduanas (DGA), reconoció ayer a los contribuyentes y empleados que más han eficientizado sus operaciones a través del programa Despacho 24 Horas (D24H), con el cual han ahorrado tiempo, dinero, y se han vuelto más competitivas en beneficio de la economía del país.



Estos reconocimientos fueron entregados durante el evento “Premio a la Excelencia”, realizado en el marco del segundo aniversario de Despacho en 24 Horas, periodo que alcanza los 45,133 contenedores despachados en 24 horas o menos, en beneficio de 6,388 importadores, de los cuales el 68 % son Pymes.



“Hoy, estamos aquí celebrando el segundo año del Despacho en 24 Horas con resultados verdaderamente extraordinarios”, manifestó el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón. Durante las palabras de apertura, el funcionario destacó, además, que actualmente la entidad atiende de forma directa y personalizada a casi tres mil contribuyentes.



Otras mejoras



El programa Despacho 24 Horas y las atenciones directas, junto a otras mejoras, ha resultado en el despacho de más de 92,408 contenedores de un día para otro, y que 64,158 manifiestos se hayan presentado de forma anticipada.



También, citó la implementación de más de 100 mejoras tecnológicas para el D24H, un 30 % de mejora en los procesos y tiempos de Aduanas, y un 300 % de mejora en la presentación de carga anticipada, para hacer posible que esta sea despachada en 24 horas o menos. “El programa D24H, es parte del proyecto Burocracia Cero, que, como su nombre lo indica, su objetivo es simplificar y facilitar las cosas, impactando positivamente la vida de las personas”, añadió Sanz Lovatón.



Juan Vicens, asesor general de la DGA y encargado del proyecto Despacho en 24 Horas, detalló el gran ahorro en tiempo y costos que esta iniciativa ha significado para el empresariado nacional. “Hemos logrado ahorrar 1,150 millones de pesos, eso significa 500 millones de pesos por año”, puntualizó Vicens.



Los galardonados



El Premio al Mérito fue otorgado al empresario Celso Marranzini, tanto por la eficiencia con la que ha implementado el D24H a través de Multiquímica Dominicana, como por su labor empresarial, responsabilidad social y condiciones humanas. “Nosotros, de RD$24 a RD$25 millones que llegamos a pagar en un año, apenas estamos pagando RD$800 mil en el año completo… y esos RD$800 mil no son culpa de Aduanas, son culpa de otros factores ajenos a las 24 Horas”, valoró Marranzini sobre el proyecto.



Añadió que esos ahorros han sido utilizados para mejoría de salarios, para labores de responsabilidad social y para otros aspectos de la empresa. Fueron galardonados en el renglón Premio a la Constancia, las empresas: Panimport S.R.L., Corporación Dinant S.R.L. y Gildan Activewear Dominicana.



Mientras que, en Declaración Anticipada: MC. Logístics, S.R.L., Pasteurizadora Rica y Marítima Dominicana S.A. y en Eficiencia VUCE; Nestlé Dominicana S.A. y el Ministerio de Salud Pública.



En tanto que, en los renglones: Mayor Volumen de Contenedores Despachados en 24 Horas fue reconocida Corporación Dinant S.R.L.; en Mayor Volumen de Contendores Importados la Cervecería Nacional Dominicana; en Ahorro en Costos, Multiquímica Dominicana S.A.; y en el Premio a la Excelencia las compañías RH Mejía & CO., S.R.L y Cutler Hammer Industries, LTD.

En junio de 2021 la Dirección General de Aduanas (DGA) puso en funcionamiento el servicio “Despacho en 24 Horas”, con el propósito de permitir el despacho de mercancías de los puertos del país en un plazo no mayor de 24 horas, con el objetivo de convertir al país en un hub logístico regional, haciéndolo más competitivo frente a los demás países de la región. Fue una medida dirigida a faciliar el comercio.