En los casi tres años de la actual gestión gubernamental, la cantidad de mercancía detectada en contrabando por la Dirección General de Aduanas (DGA) asciende a 75,324,000 unidades, entre 2020 y junio de 2023.



Dichos bienes fueron identificados como parte de las labores del Departamento de Inteligencia Aduanera, a fin de proteger al comercio legítimo con la detección, retendión y reliquidación de mercancías y recursos a quienes cometen ilícitos aduaneros. “La lucha contra los ilícitos es un rol fundamental de la Dirección General de Aduanas, porque con esto no solo protegemos al comercio legítimo, sino, también, la salud del pueblo dominicano y la seguridad del Estado”, manifestó el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, al respecto.



Entre esas mercancías figuran: cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, alimentos, cosméticos y productos para el cuidado personal, dispositivos electrónicos, hookahs y vehículos.



Otro de los delitos aduaneros es el lavado de dinero, el cual se intenta realizar a través de valores no declarados en los equipajes de viajeros, ocultos en su cuerpo o en dobles fondos de maletas, así como dentro de mercancías importadas y dinero vía comercio de bienes. Se considera contrabando el transporte de valores no declarados de más de USD10,000.00.



Por este concepto, en estos tres años fueron retenidos US$16.2 millones, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el artículo 338 de la Ley de Aduanas 168-21.