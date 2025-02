La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que, a las 5:00 de la tarde de ayer, se habían renovado 1,702,009 marbetes para una recaudación de RD$2,835,408,000 equivalentes a más del 90% de la meta establecida para el 2024-2025.



Un total de 1,893,024 vehículos se encontraban hábiles para renovar en esta temporada con una recaudación estimada de RD$3,137,673,000. De este total de marbetes renovados, 1,502,907 se realizaron a través de las entidades financieras, 154,882 vía internet (portal web y la App DGII móvil) y 44,220 a través de dos colecturías de la institución.



El periodo de renovación se inició el pasado 22 de octubre del 2024. Para las ventas por internet culminó el 19 de enero. Mientras que, en las entidades de intermediación financiera el plazo es hasta este 31 de enero, sin recargos.



Culminado el periodo oficial, el marbete se seguirá vendiendo en las 49 entidades financieras autorizadas y en las colecturías de Villa Vásquez, Montecristi, y de Sánchez, Samaná durante todo febrero con el recargo correspondiente.



Los valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) permanecen invariables con relación al periodo anterior: RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2019; RD$3,000.00 para los vehículos fabricados del año 2020, inclusive, en adelante.



Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido: RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025; RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa);

RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).