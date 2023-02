Después de una época consumista como la Navidad y el Día de Reyes, junto a los carnavales que se celebran en el país, el Día de San Valentín parece situado de forma calculada en el calendario para que no haya un solo mes con excusa de no comprar, consumir o regalar.



El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, como también se le conoce, es uno de los descubrimientos más logrados de la mercadotecnia comercial para potenciar las ventas en febrero, después de las navidades y de las rebajas.



En República Dominicana, la costumbre de hacer un regalo a la persona amada se ha mantenido a través de los años. Desde semanas antes los consumidores empiezan a pensar ya en regalos. Finalmente, en los días previos, efectúan la adquisición.



Como es costumbre, los enamorados apostaron a lo seguro y en víspera de San Valentín compraban bombones, peluches, flores, desayunos personalizados y otros productos estrella para esta celebración.

Otros reservaron cenas en restaurantes para de esta manera vivir experiencias compartidas, regalos que han ido ganando protagonismo con el tiempo.



Las palabras de Pedro Marte, miembro de la gerencia de la tienda Garrido de la avenida Duarte, confirman que el “niño Cupido” sigue flechando gente y muchos ayer salieron adquirir obsequios para sus parejas.



“Las ventas se activaron desde el fin de semana”, explica Marte, y aclara que el hecho de que el día de los enamorados sea previo al día 15, donde muchos asalariados cobran su sueldo, no afecta las ventas: “La gente busca el dinero donde sea y acude a comprar regalos para San Valentín”, resalta al equipo de elCaribe.



¿Por qué regalar flores a una mujer?



Las rosas y los claveles son el símbolo del amor. Y aunque muchas costumbres han menguado con el tiempo, sí a la mayoría de las mujeres les gusta que les regalen flores.



Para los vendedores de rosas, apostados en el sector Pequeño Haití de la capital, no importa el motivo por el cual una persona le regale flores a una mujer, el fin siempre es el mismo: transmitir buenas emociones.



Wilkin Rosario, encargado de la Floristería Jardín Constanza, explica que a pesar paquete de rosas importadas, de 12 unidades, ha aumentado de 800 a 1,500 pesos, este año las ventas han subido en San Valentín.



Para paliar un poco el aumento de los precios, la tienda tiene un 10 % de descuento. Rosario recalca que las ventas no han bajado y hay arreglos florales para todo público.

Muchas parejas optan por una cena romántica

Los restaurantes en el país están claros que ya la gente no solamente regala peluches, chocolates o flores el 14 de febrero. Muchos prefieren invitar a su pareja a una cena y vivir una experiencia compartida. El gerente general de Adrian Tropical, Pedro Amoroso, recuerda que el año pasado muchas parejas optaron por celebrar esta fecha con buena gastronomía de por medio, y por eso están preparados para hoy recibir un gran flujo de personas.