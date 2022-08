Ese resultado se sustenta principalmente en los sectores hoteles, bares y restaurantes, en salud y otras actividades

El comportamiento de la actividad económica dominicana durante el período enero-junio de 2022 estuvo sustentado principalmente por los sectores hoteles, bares y restaurantes, que creció 34.3 %; salud, que aumentó 11.6 %, otras actividades de servicios, que crecieron 10.3 %.



El comportamiento de esas actividades económicas, junto con manufactura de zonas francas (8.6 %), administración pública (8.5 %), transporte y almacenamiento (8.0 %), comercio (6.6 %), energía y agua (6.3 %), y servicios financieros (5.6 %), entre otras, le imprimió vuelo a la economía nacional.



Y ese vuelo condujo a que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registrara una notable expansión interanual de 5.8 % en el mes de junio, superior al 4.8 % observado en mayo y al 4.7% del mes de abril de 2022.



Con este resultado, de acuerdo con un informe del Banco Central (BCRD), el crecimiento promedio del IMAE correspondiente a enero-junio de 2022 se ubicó en 5.6 % respecto al mismo semestre del año anterior. El emisor indicó que el incremento acumulado de la economía dominicana en los primeros seis meses se ha logrado en el contexto de una adecuada coordinación de política monetaria y fiscal ante los riesgos derivados del entorno internacional.



… Los pronósticos que hay



En el ámbito doméstico las perspectivas se mantienen positivas, pronosticándose una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 5.0 %, una tasa cercana al potencial, de acuerdo al sistema de pronósticos del Banco Central y en línea con lo señalado por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.



El resultado del mes de junio de 2022 estuvo sustentado, en parte, por el comportamiento favorable de las industrias del régimen de zonas francas y de la minería, así como por un buen desempeño de las actividades de servicios en su conjunto, y de manera particular hoteles, bares y restaurantes, en la cual incidió la llegada de 645 mil turistas, un máximo histórico para un mes de junio.



De igual forma, actividades como comercio, transporte, manufactura local, salud, agropecuaria y otros servicios incidieron de manera en el incremento del valor agregado del referido mes.



El notable desempeño del sector turístico responde a la llegada de 3,547,143 viajeros en enero-junio del presente año, para un aumento de 1,649,500 pasajeros (86.9 %) en los primeros seis meses del 2022, respecto al mismo período de 2021.



Esa tendencia favorable se reflejó nuevamente en la llegada de pasajeros no residentes recibidos en el mes de julio de 2022, alcanzando la notable cifra de 735,064 turistas, rompiendo récord al ser el mejor mes de julio de toda la historia, de acuerdo a los datos anunciados por el ministro de Turismo, David Collado.



De manera particular –según el BCRD- se destaca el efecto positivo que han tenido las políticas de impulso a la industria turística implementadas por el Gabinete de Turismo encabezado por el presidente Luis Abinader de la mano con el Ministerio de Turismo para garantizar la estabilidad del sector y consolidar su reactivación.



“Cabe mencionar la ejecución de estrategias para atraer inversión de capital extranjero, así como para captar pasajeros de mercados con potenciales ante cambios en los patrones globales de consumo por los riesgos latentes en el entorno internacional, lo que coadyuvaría a alcanzar la cifra de 7 millones de pasajeros no residentes al cierre del año 2022”, dijo el Banco Central en su documento.



Por otro lado, las actividades de comercio y de transporte y almacenamiento exhibieron incrementos en sus valores agregados de 6.6 % y 8.0 %, respectivamente, explicados por la expansión en los servicios de transporte de carga, cónsono con el dinamismo en la producción, distribución y comercialización de bienes agropecuarios y manufacturados de origen local e importado.

Apoyo a la agropecuaria y el sector construcción

En el informe presentado, el Banco Central cita que el valor agregado de la actividad agropecuaria evidenció una variación acumulada interanual de 2.4 % al cierre del primer semestre de 2022. Y resalta el apoyo técnico y financiero a pequeños y medianos productores agropecuarios por parte del Gobierno, vía el Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola y la Dirección General de Ganadería, entre otros, con el objetivo de mitigar los efectos adversos de las subidas de precios de los insumos en los mercados internacionales y, de esta manera garantizar la seguridad alimentaria.



Sobre la construcción, se observa que presentó una variación interanual de 2.0 % en enero-junio de 2022.

Lo que van mostrando las zonas francas de RD

En cuanto al desempeño de las zonas francas, el crecimiento interanual de 8.6 % en el valor agregado real de este sector en el primer semestre de 2022 está asociado al incremento en la demanda externa que se refleja en las exportaciones de bienes bajo este régimen, las cuales alcanzaron un monto acumulado de US$3,958.5 millones en enero-junio para una variación de 14.6 % respecto al mismo período de 2021.



En junio de 2022, el valor nominal de exportaciones de zonas francas alcanzó los US$715.5 millones, impulsado en gran medida por las exportaciones de equipos médicos y quirúrgicos, productos eléctricos y textiles.

Perspectivas

El Banco Central espera que el mercado laboral continúe en los próximos trimestres reaccionando positivamente.

Inversiones

ENTRE ENERO Y junio de 2022 se aprobaron 49 permisos para el establecimiento de nuevas empresas de zonas francas.