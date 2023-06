Email it

Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer miércoles con una subida del 2.74% y se situó en 69.56 dólares el barril, y recuperó así por completo las pérdidas de ayer.



Al cierre de las operaciones en Nueva York, los contratos de futuro del barril de WTI para agosto ganaban 1.86 dólares con respecto al día anterior.



El martes, el oro negro cerró con una bajada del 2.40 % a medida que aumentaba entre los inversores el temor a una posible recesión.



Un miedo que persistía ayer, ya que el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de Inglaterra anticiparon este miércoles en Portugal que las subidas de los tipos de interés no han llegado a su fin y que no hay suficientes indicios de una caída de la inflación.



No obstante, el oro negro subió hoy debido a que la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) anunció que los inventarios de crudo cayeron en 9.6 millones de barriles en la semana que finalizó el 23 de junio.



Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para agosto restaban 0.12 dólares, hasta 2.66 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaban 0.07 dólares, hasta 2.49.



En tanto, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 74.02 dólares, un 2.46 % más que al finalizar la sesión anterior.



El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1.78 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 72,24 dólares.



Un descenso de 9,6 millones de barriles en las reservas de crudo estadounidenses, mayor de lo que anticipaba el mercado, contribuyó a impulsar el precio del barril de Brent.