El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció ayer la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030.



Su objetivo es impulsar la inclusión financiera en la República Dominicana, mediante la coordinación de acciones de política que conduzcan al incremento del acceso y uso de productos y servicios financieros de calidad a sectores no bancarizados del país.



La estrategia es la primera iniciativa de su naturaleza en la República Dominicana, siendo el resultado de los trabajos realizados por las autoridades reguladoras y supervisoras desde inicios de la pasada década.



Esto, para coordinar acciones tendentes a promover un sistema financiero más inclusivo, como ha sido el caso del Reglamento de Subagentes Bancarios, el Reglamento de Sistemas de Pago, el anteproyecto de Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias y, más recientemente, el Hub de Innovación Financiera, entre otras.



“Desde iniciados los trabajos para la elaboración de la estrategia en 2018, su diseño y formulación contó con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con las recomendaciones de consultores internacionales de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos (OTA, por sus siglas en inglés)”, explicó ayer el BCRD en un documento de prensa.



La ENIF fue enriquecida por las revisiones y observaciones realizadas por instituciones públicas y privadas en un proceso de consulta amplio, que posibilitaron incorporar a dicha estrategia elementos propios del mercado financiero dominicano, enfatizando la importancia de mantener el diálogo constante para su desarrollo e implementación.



Y agregó: “A su vez, la ENIF tomó como insumo los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2019, cuyos datos permitieron ver la situación actualizada del estado de inclusión financiera del país y definir los puntos de partida de los indicadores que evaluarán el cumplimiento de las metas de la ENIF”.



En ese orden, la encuesta reveló que en nuestro país no existe una inclusión financiera plena.

El indicador de tenencia de productos de ahorro y crédito formal, a nivel poblacional, se mostraba en torno a 50 % en 2019, que al considerar solo los usuarios que hacen uso de estos productos se ubica en 47 %, indicativo de que cerca de un 3 % de los encuestados reportaron poseer productos financieros, pero que no hacen uso activo de ellos.

Busca el cierre de brecha de exclusión financiera

Partiendo de los datos citados, la ENIF plantea como propósito primordial el cierre de las brechas de exclusión financiera observadas, de manera que todos los dominicanos puedan tener acceso y hacer un uso efectivo de productos y servicios financieros de calidad, contribuyendo efectivamente con el desarrollo económico de la nación y promoviendo una sociedad económicamente más inclusiva, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.