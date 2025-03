La actividad, que se desarrollará del 21 al 30 de este mes, promete ser una vitrina del potencial productivo nacional

La cita ha llegado; la Feria Agropecuaria Nacional, en su versión número 35, comienza este viernes en la Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Se trata de un evento de gran trascendencia para el sector agropecuario del país, que promete ser una vitrina del potencial productivo nacional. Organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG) con la destacada participación del Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, la Dirección General de Ganadería, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y otras entidades gubernamentales, la feria se extenderá hasta el domingo 30 de marzo, para ofrecer una plataforma única para el intercambio de conocimientos, productos y avances tecnológicos en el campo agropecuario.



Esta actividad, por demás una tradición dominicana, ha ganado un carácter anual en el calendario del país y se ha consolidado como un punto de encuentro para productores, empresarios, y consumidores, quienes tienen la oportunidad de conocer y adquirir productos de diversas ramas agrícolas y pecuarias. Se espera que la inauguración la encabece el presidente Luis Abinader.



Desde ganado de diferentes razas, hasta maquinarias y herramientas de última tecnología, además de productos de la canasta básica dominicana, la Feria Agropecuaria Nacional es un reflejo claro de la riqueza y diversidad del sector agropecuario local. Es un tema que no entra en discusión, si se toma en cuenta que el país ha demostrado la fortaleza que posee en la materia.



Este año, la feria se ha planteado como un espacio de intercambio, no solo comercial, sino también de conocimiento. La plataforma está orientada a compartir experiencias y modelos de producción entre productores nacionales e internacionales. Está diseñada para ser un punto de encuentro de todos los actores del sector, desde los arroceros hasta los productores porcinos, pasando por los cultivadores de diversas frutas y hortalizas, además de los ganaderos.



El evento incluye una variada oferta de actividades. Como es tradición, se realizarán subastas de ganado, rodeos, exhibiciones de razas de animales de diferentes regiones –y posiblemente de países-, y presentaciones de avances tecnológicos aplicados al sector. Los visitantes también podrán disfrutar de productos alimenticios autóctonos, como embutidos, quesos, y dulces típicos, que estarán a la venta en distintos puntos del evento. A estos se suman otras opciones gastronómicas, ofreciendo un abanico de experiencias para todos los gustos.



Una de las principales atracciones de la feria será la exhibición de ganado de distintas razas, importadas de países (suele ser así, según se ha visto en versiones pasadas) como EE.UU. y otras especies criadas localmente que evidencian el potencial del país para expandir su producción ganadera. Razas como Holstein, Brangus, Simmental y Long Horn podrían ser algunas de las destacadas en los stands, lo que da una idea clara de la capacidad genética y productiva del sector ganadero dominicano.



El Ministerio de Agricultura, como cada año, tendrá una activa participación en este que promete ser también un espacio para la familia, con el propósito de demostrar los avances y el compromiso del gobierno con la mejora de la productividad agrícola.



En el stand del Ministerio, los visitantes podrán observar las iniciativas en marcha para promover la producción local, impulsando la exportación de productos agrícolas clave como el cacao, café, piña, y aguacate, entre otros. La feria también tendrá espacios dedicados a la tecnología agrícola, donde los asistentes podrán conocer las últimas innovaciones en maquinaria, herramientas y técnicas de cultivo. Por otro lado, el Banco Agrícola, una de las principales entidades financieras del sector, se presenta nuevamente con una oferta de financiamiento dirigido a los productores que buscan expandir sus negocios y mejorar sus capacidades productivas.



Este apoyo financiero es clave para el desarrollo del sector, especialmente en un contexto donde la innovación y el acceso a recursos se presentan como factores determinantes para la competitividad del agro dominicano. En los días de la feria, las distintas instituciones del Gabinete Agropecuario estarán presentes para promover el fortalecimiento de la producción. El IAD, por ejemplo, tendrá su espacio para mostrar los proyectos de desarrollo rural que implementa en las distintas zonas del país, buscando mejorar la calidad de vida de los productores y fomentar la inclusión social y económica de las comunidades rurales.



Para los más jóvenes, se han organizado actividades educativas con la participación de escuelas y colegios que visitarán la feria, brindando a los estudiantes la oportunidad de conocer de cerca los procesos de producción agropecuaria, desde la siembra hasta la cosecha, pasando por la cría de animales. Esta es una excelente oportunidad para sembrar la semilla del interés en el sector agropecuario en las futuras generaciones.



Este año, la Feria Agropecuaria Nacional 2025 se convierte en una plataforma integral que no solo celebra los logros del sector, sino que también presenta retos y perspectivas para el futuro. Los expositores estarán ofreciendo productos a precios accesibles, con descuentos en porcentajes importantes en algunos casos, lo que permite que más personas puedan acceder a estos rubros de calidad, mientras que los productores tienen la oportunidad de abrir nuevos mercados y conectar con consumidores y empresarios interesados en sus productos.



La importancia de este evento va más allá de la simple comercialización. Se trata de una celebración del campo dominicano, de sus logros, y de su potencial.



El sector agropecuario sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana, los datos oficiales, incluidos los del Banco Central, así lo revalidan. La feria, más que un mercado, se convierte en un escenario para la construcción de alianzas estratégicas, el aprendizaje y la innovación, factores imprescindibles para seguir impulsando la competitividad del sector y, por ende, el desarrollo económico del país.

Se incorpora el Banco Popular, informó el PNG

Como cada año, la Feria Agropecuaria Nacional será una cita imperdible para todos los que tienen un interés en el campo dominicano, desde los productores hasta los consumidores, pasando por todos aquellos que buscan conocer más sobre las oportunidades que ofrece el sector agropecuario en República Dominicana. Estarán presentes alrededor de 200 expositores comerciales dentro de la actividad, de acuerdo con datos ofrecidos a elCaribe por el Patronato Nacional de Ganaderos.

Para esta versión se han incorporado instituciones de elevado prestigio y fortaleza, como es el caso del Banco Popular y el Banco Reservas.