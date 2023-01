Email it

Madrid, España. La empresa Cap Cana, en República Dominicana, mantiene un ritmo de expansión que le ha colocado en el primer nivel del sector turístico. Y como parte de eso, desarrolla un complejo turístico de 1,370 habitaciones, de las que 1,000 pertenecen al turismo inmobiliario.



Del sector hotelero son 370 de esas habitaciones y mil habitaciones del turismo inmobiliario. Esta información va mucho más allá de un número: “Significa que República Dominicana se está convirtiéndose en un país donde las personas quieren venir a residir”, le dice Jorge Subero Medina al programa Despierta con CDN y al periódico elCaribe, en una interesante conversación en la Feria Internacional de Turismo –Fitur- en Madrid, la capital española.



Cap Cana ha venido a participar de forma protagónica en este evento que representa la cara del turismo mundial y la señal más clara de que el turismo está en franca recuperación, luego de verse amenazado por un evento que nadie esperaba, la pandemia de covid-19.



Fitur no es cualquier cosa; estar aquí garantiza un fuerte impulso de promoción y el contacto directo con actores principales del turismo y los negocios.



“Nosotros vamos más allá de un turismo de vacaciones; trabajamos para que las personas vayan a residir y vivan la experiencia del dominicano”, les explica Subero Medina a Julissa Céspedes, Nelson Rodríguez y Katherine Hernández, en una conversación sostenida a media mañana aquí en el Recinto Ferial Madrid donde tiene lugar la Fitur.



“El que hace turismo inmobiliario se desplaza a otros sitios del país y tenemos carreteras y otras facilidades que hacen de esta nación un gran atractivo. Es fácil trasladarse de un punto A hasta un punto B”, indica el ejecutivo.



Subero Medina expresó su satisfacción por el trabajo que realizan los sectores público y privado para incentivar y para impulsar el desarrollo del turismo en República Dominicana.



Y como parte de ese impulso al que hace referencia, el presidente del consejo de administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, junto al ministro de turismo de República Dominicana David Collado y los empresarios Chris Schroeder y Mark Korros, anunció oficialmente el inicio de operaciones del primer Sports Illustrated Resort Marina & Villas Cap Cana desarrollado en el mundo, en un breve encuentro en el Palacio de Santa Bárbara, en Madrid, España.



Los inversionistas indicaron que luego de haber evaluado múltiples locaciones, determinaron que la República Dominicana-Cap Cana es el lugar ideal para el lanzamiento de esta icónica marca.



Cap Cana cuenta con 3,400 habitaciones hoteleras, con miras a multiplicarlas exponencialmente en las próximas dos décadas, y aportar así a la generación de más empleos, al crecimiento económico, a sumar marcas reconocidas de lujo que ayuden al posicionamiento del país en el mercado hotelero mundial, a captar turistas con un mayor poder adquisitivo y a construir en República Dominicana el destino hotelero más lujoso y diverso de todo el Caribe.



En otra parte de la entrevista, Subero Medina informó que Cap Cana tiene previsto en 2023 poner en operación El Dorado Park, el parque temático de atracción acuática más grande y avanzado de todo el Caribe, que se construye en Cap Cana Ciudad Destino, con inversión extranjera, por parte del empresario Carlos Cobiella y GAM Capital.



El complejo Cap Cana, ubicado al este del país, pondrá en operación el St. Regis Cap Cana, primero de esta marca que llega a República Dominicana. Tendrá 1,000 habitaciones, distribuidas entre apartamentos y villas, según se informó en la feria de Madrid.

Jorge Subero Medina en la entrevista.

Mas de cien reuniones que darán grandes frutos

Subero Medina calcula que el turista que vacaciona en República Dominicana dura entre cinco y 10 días. Se trabaja para lograr que los extranjeros conozcan la cultura nacional. El turismo inmobilario lo hace posible.



“Con la tecnología que existe, por qué no vivir en el Caribe, dentro del Cap Cana, y así mismo puedes trabajar. La conexión aérea de República Dominicana permite vivir grandes temporadas dentro del país, ¡Y por qué no hacerlo en Cap Cana!”, expuso.



En el complejo hay más de 50 restaurantes de amplísima variedad. En Fitur 2023 la empresa sostuvo entrevistas con más de 100 inversionistas que miran con interés a República Dominicana y Cap Cana en lo particular.