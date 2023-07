El euro se cambia por encima de 1,10 dólares

Email it

Fráncfort (Alemania), (EFE).- El euro se apreció hoy y recuperó el nivel de los 1,1050 dólares después de la publicación de datos de crecimiento e inflación de la zona del euro, pero después cayó y se mantuvo algo por encima de 1,10 dólares.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1032 dólares, frente a los 1,1038 dólares de las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1023 dólares.

El producto interior bruto (PIB) de la zona del euro creció en el segundo trimestre un 0,3 % respecto al anterior, y la inflación general cayó en julio hasta el 5,3 % (5,5 % en junio), datos que podrían llevar al Banco Central Europeo a una pausa en las subidas de tipos de interés.

Aunque la inflación subyacente, que descuenta la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se mantuvo en julio en el 5,5 %.

La caída de la inflación da indicios de un aterrizaje suave de la economía, en vez de una severa recesión, por lo que mejora el ánimo de los mercados.

El economista jefe de Commerzbank, Jörg Krämer, prevé que el BCE hará una pausa en septiembre y no subirá el precio del dinero, pero no comparte el optimismo de los mercados de que bajará las tasas de interés el próximo año porque la fuerte subida de los salarios mantendrá la inflación de los servicios elevada y no caerá en 2024.

Analistas de política monetaria consultados por el BCE prevén que la inflación general caerá al 2 %, objetivo de la entidad, en el segundo trimestre de 2025, antes de lo que habían pronosticado con anterioridad, en el primer trimestre de 2026.

Pero la inflación subyacente bajará hasta el objetivo del 2 % el cuarto trimestre de 2025, y hasta ahora habían pronosticado que lo haría un trimestre antes.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1006 y 1,1045 dólares.