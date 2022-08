El aumento de la tasa de política monetaria (TPM) que ha vuelto a disponer la autoridad monetaria en República Dominicana parece ir en consonancia con el objetivo de controlar la inflación –por un lado- y mantener equilibrado del tipo de cambio, por el otro.



No ha sido una sorpresa, o no debería serlo, el nuevo incremento, esta vez de 50 puntos básicos, si se toma en cuenta que lo han venido haciendo la mayoría de bancos centrales de América Latina, desde 2021, para enfrentar los altos niveles de inflación. En el caso local es una medida que comenzó a caminar desde noviembre pasado. El Banco Central de República Dominicana (BCRD), al hacerlo, sigue endureciendo su política monetaria, frente a una inflación que ha sido empujada a su vez por factores externos, incluida la cuestión de la pandemia de covid-19, que ha trastornado el mundo, y más recientemente el conflicto ruso-ucraniano.



El incremento dispuesto por la Junta Monetaria, de la tasa de referencia es de 7.25 % a 7.75 % anual. Y si bien las alzas desde noviembre en la tasa de referencia no han puesto un completo “stop”, cosa que no es fácil, por lo menos han amortiguado el impacto y le han quitado bríos a la inflación.



El índice de precios al consumidor (IPC) en junio registró una variación de 0.64 % respecto a mayo, lo que sitúa la inflación acumulada enero y junio en 4.96 %, y la interanual (comparada con junio del 2021) en 9.48 %. De no producirse las medidas vía la Junta Monetaria, la situación habría sido mucho peor. En eso coinciden entendidos en el tema.



Desde el 2021, para enfrentar los elevados niveles inflacionarios, las subidas de tasas de referencia, según países, han sido estas: República Dominicana 475 puntos básicos, Argentina 2,200 puntos básicos, Brasil (1,125 puntos), Chile (925 puntos básicos), Paraguay (725 puntos), Colombia (725 puntos), Costa Rica (675 puntos básicos), Perú (575 puntos), Uruguay (525 puntos básicos), México (350 puntos básicos), Nicaragua (150 puntos básicos) y Guatemala (50 puntos).



En noviembre del año 2021, cuando el Banco Central de República Dominicana inició el aumento de forma preventiva, su tasa de política monetaria estaba en 3.00 %, con el aumento actual queda en 7.75 %

Para obtener mayores resultados que los obtenidos hasta ahora, es muy probable que las autoridades monetarias continúen elevando la tasa de política, plantea el economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Señales que ha dado la Reserva Federal EE.UU

Frente al alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU (Fed), se esperaba que en República Dominicana se produjera un movimiento en esa dirección. La semana pasada la Fed volvió a subir las tasas de interés 0,75 %, en su lucha por frenar los niveles históricos de inflación. La decisión de la FED llegó apenas un mes después de que, en su medida más agresiva desde 1994, incrementara las tasas en el mismo porcentaje.