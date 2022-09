Email it

El Gobierno mantuvo su política de subsidios a los combustibles aunque para la semana del 10 al 16 de septiembre en curso asumió RD$221.0 millones, una suma inferior a la concedida la semana que concluye en esta fecha.



Con el monto de ahora acumula RD$28,759 millones de subsidios extraordinarios concedidos por el Gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mimpymes, para mantener invariables los precios de los derivados de petróleo, al nivel que tenían el 4 de marzo del año en curso, cuando el Poder Ejecutivo decidió aplicar un plan antiinflacionario. El monto del subsidio de esta semana es meno de la mitad del que el Gobierno concedió la semana pasada, que sumó RD$460.0 millones.



Pérez Fermín explica



El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que el precio internacional del WTI promedió 85.58 dólares, hasta el miércoles, representando una disminución de un 7.7% con relación a la semana anterior, pero mantiene incremento acumulado de un 18% en lo que va de año. Ayer el crudo cerró en Nueva York con una fuerte subida.



Explicó que aunque la carga es mucho menor con relación a meses pasados, el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene su compromiso de impedir que toda alza impacte el bolsillo de los dominicanos, asumiendo una deuda de 221 millones solo para esta semana.



Para la semana del 10 al 16 de septiembre 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:



La gasolina Premium se continuará vendiendo a RD$293.60 por galón, la tipo regular seguirá a RD$274.50 , el gasoil regular se mantiene a RD$221.60 y el tipo óptimo a RD$241.10.



Asimismo, el avtur, que es el combustible que utilizan los aviones tipo jet, conserva su cotización a RD$298.91 por galón, mientras que el kerosene, combustible que utilizan los aviones de motores convencionales, preserva su precio a RD$338.10.



Los combustibles que se utilizan en la generación y en plantas calderas industriales, el fuel oill #6 y el fuel poil 1%s, preservan sus correspondientes precios en RD$192.11 RD$211.77 por galón, respectivamente.

En tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) se mantuvo a RD$147.60 por galón, mientras que el gas natural, que no es derivado de petróleo, conserva su cotización en RD$28.97 el metro cúbico.



La tasa de cambio promedio semanal utilizada por el MICM para calcular los precios fue de RD$53.20 por dólar, tomada del Banco Central.



En Nueva York, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una fuerte subida del 3.9 %, hasta los 86.79 dólares el barril, aunque no pudo terminar el conjunto de la semana al alza debido a la severa caída del 5.7 % del martes, que empujó el valor del crudo a su nivel más bajo desde enero por los temores a una recesión global.Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre ganaban 3.25 dólares con respecto al cierre anterior. Los inversores no se vieron influidos en la recta final de la semana.

Los contratos para octubre subieron en NY

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en octubre ganaron 8 centavos de dólar, hasta 7,99 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes ganaron 8 centavos, hasta 2,43 dólares el galón.



Asimismo, el valor del oro negro se ha revalorizado gracias a que el dólar ha perdido un poco de fuelle ante el resto de divisas, después de marcar cotas no vistas en dos décadas. Sin embargo, el precio del WTI se quedó finalmente a menos de una décima por debajo del valor registrado al cierre del pasado viernes (86.87 dólares el barril).