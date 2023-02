Email it

Los infantes son los principales destinatarios de las confecciones de esta emprendedora que vive en evolución

Un diseñador de modas es una persona que tiene la capacidad de crear piezas únicas, influenciadas en ocasiones por tendencias culturales y sociales pero siempre al gusto del cliente.



En estas creaciones se toma en cuenta el estilo y las emociones que se quieren transmitir y justamente apegada a estos sentimientos y a su amor por la moda, la emprendedora Amilde Severino Reynoso inicia con su marca Colibrí; donde los más pequeños son la principal motivación.



La empresaria explica que su proyecto era un sueño que tenía guardado desde su adolescencia y que estaba paralizado, por lo que ella considera como su más importante papel, ser madre.



“Colibrí es el sueño de una adolescente empoderada que decidió pausarlo para dedicarle tiempo a su familia y ver a sus hijos, Yessica, Daniel y Gabriel Calcaño, crecer con cualidades como la empatía, el amor y la honestidad”, explica.



Luego de dedicarse a la crianza de sus hijos y de guiarlos por el camino de la integridad, Amilde decidió estudiar técnicas de moda en el Instituto Mercy Jácquez, para retomar su sueño de ser una gran diseñadora y llenar de orgullo a toda su familia.



Más tarde, especializó sus conocimientos con la carrera Diseño infantil en el Instituto Adolfina Lluberes Centro Arte Estudio, donde la experimentada emprendedora aprendió la confección de piezas con los más altos estándares de calidad, elegancia y creatividad.



Y es justamente de su práctica final de diseño infantil que nace la marca Colibrí. “Tras finalizar la práctica nuestro Colibrí empezó a emprender su vuelo iniciando con una colección de ropa para niñas con colores vibrantes que desbordan alegría y la inocencia que caracteriza a los niños”, dice.



Amilde precisa que su proyecto tiene como misión suplir de forma eficaz y con buen gusto, la moda destinada para toda la familia y el hogar, brindándole cada día un mejor y más eficiente servicio de sus productos.



“Esperamos y confiamos que con la ayuda de Dios nos convertiremos en una marca reconocida internacionalmente”, confía.



Asegura que el amor, la empatía y trato personalizado con cada cliente son las claves del crecimiento de su iniciativa.



A la emprendedora Amilde Severino Reynoso se le puede contactar por el teléfono 809-671-5708 o por Instagram en @ColibríbyAmilde



“En el mercado de la moda tengo formalmente seis meses pero el diseño y la confección son parte de mi vida desde siempre”, aclara.



Además de dedicarse al desarrollo de su marca, Amilde trabaja en Hacienda Jadame, un proyecto dedicado a la organización de eventos.



Por buen camino



De acuerdo con la emprendedora, su estado financiero ha mejorado sustancialmente desde el nacimiento de su marca.



“Apenas estamos empezando, abrimos con nuestra primera colección en el marco del RD Fashion Kids y desde entonces no hemos dejado de trabaja”, expresa.



Con Colibrí, Amilde ha participado con sus colecciones Fuchsia y Colores de Esperanza en desfiles de modas como: Fashion Kid 2022; Pasarela de reinas de Gatsby Dominicana; Constanza Fashion Week; Snow Fashion Show, Centro Arte y Estudios Adolfina Lluveres; Sueños de Princesas, de la Academia de Princesas.



Este 12 de febrero participará en la Pasarela del Amor y también está invitada a participar en Orlando Fashion Kids, que se celebrará en mayo 2023 en Orlando, Florida.



“Hemos sido invitados a varios desfiles más en nuestro país y fuera de este. Me siento muy bendecida por todas las oportunidades que mi Dios me ha concedido. Él tiene el timón”, manifiesta.

Su ejemplo a seguir



Para Amilde, su madre Flerida Reynoso fue su mayor ejemplo de superación en la vida. Ella le inculcó los valores de responsabilidad, honestidad y el amor por el trabajo.



“Mi madre al divorciarse se hizo cargo de sus siete hijos y era una emprendedora de esas que siempre encontraba qué hacer para llevar de comer y suplir las necesidades económicas de sus hijos, sin descuidar las necesidades afectivas. Con ella aprendí a no tener vergüenza de trabajar dignamente y con honestidad”, rememora con nostalgia.



Y es aferrada a esa enseñanza de su madre, que sugiere a los jóvenes que luchan en busca de mejor futuro y seguir trabajando hasta conseguirlo. “No temas que tu madre nunca temió”, aconseja.