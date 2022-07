Brandia Medina, la publicista que construye marcas

Email it

Brandia Medina viene de una familia egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Sus progenitores han estado dedicados al servicio social; su madre María Montero, en el periodismo y su padre Hidian Medina, en el derecho, han sido su ejemplo a seguir.



Pese a la influencia por la comunicación, la joven se inclinó por la publicidad, y en los últimos años, dada la importancia que ha adquirido la tecnología como herramienta de trabajo, decidió darle un giro a su profesión y dedicarse al marketing estratégico.



En este campo elabora estrategias, a través de estudios de mercado para posicionar empresas o personas. “Cuando decidí inclinarme por el marketing lo hice con el objetivo de ayudar a otros a crear un plan que los acerque a sus metas como marca”, explica Brandia



La emprendedora inicia su proyecto Brataga, una agencia de publicidad que busca de construir y proyectar lo mejor de sus marcas de forma estratégica y creativa. Maneja un portafolio de 40 clientes, a quienes les ofrece asesorías en redes sociales, posicionamiento, estrategias de marketing y otros.



Brandia confiesa que la falta de organización y estrategias de algunos artistas independientes la motivaron a especializarse en la Universidad de Berklee en música, donde se forman grandes figuras del arte para ayudar a los nuevos talentos en el posicionamiento de sus carreras.



¨Trabajo mis marcas como iceberg, la publicación en redes sociales solo son el resultado final de un estudio estratégico para mejorar internamente; y luego proyectarla y posicionarla de forma creativa”, explica.



La empresaria, quien tiene 7 años en el mercado, asegura que sus asesorías les han permitido alcanzar la independencia financiera desde muy temprana edad.



Y es que para Brandia, el auge de las redes sociales ha significado una oportunidad en su vida, no solo para vender productos y servicios, sino también para adquirir la experiencia y conocimientos necesarios para ofrecer una asesoría actualizada.



“Un secreto, edito la mayoría de los contenidos en el celular, realizo animaciones, videos y flyers. Las apps han alcanzado un nivel que permite hacer grandes trabajos con un poco de creatividad, similares a los del software”, dice



Amante de la lectura



La emprendedora se define como una joven curiosa, amante de la lectura, los documentales y la creatividad.



Puedes comunicarte con Brandia Medina a través de Instagram en @Brataga o mediante el teléfono 829-826-9517



La empresaria explica que el término Brataga es la combinación de su nombre con el de sus dos hermanos Taison y Gardy.



“Todos tenemos nombres tan poco comunes que nos hacen sentir únicos, así como lo que busco para mis marcas: diferenciarse del resto”, destaca



Además del marketing digital, Brandia estudió neuromarketing, diseño, y social media. Asegura que con los conocimientos adquiridos empezó a trabajar con empresas, instituciones públicas, educativas y recientemente incursionó en la política.



Rentabilidad



Expresa que su agencia Brataga ha cambiado su economía notoriamente, permitiéndole mantenerse y ahorrar una gran cantidad de sus ingresos.



Afirma que sus principales promotores son sus clientes, quienes la recomiendan con sus amigos y relacionados.



“Mi trabajo habla por sí solo. La mayoría de mis clientes llegan referidos”, dice con orgullo.



Familia



Brandia manifiesta que sus familiares han sido su mayor sostén para el desarrollo de su proyecto de marketing estratégico.



“Ellos me apoyaron cuando decidí cambiar de carrera. Además, me compraron los primeros equipos y libros para desarrollar mi proyecto. Siempre recomiendan mis servicios a la gente… ellos están orgullosos”, expresa.

La emprendedora elabora estrategias para posicionar empresas o personas.

Consejo



Pidió a los jóvenes que quieren tener un negocio a prepararse y a mantenerse actualizados sobre todas las herramientas en el área que desean desarrollarse.



“Tus primeros clientes traerán a otros. Si haces un trabajo deficiente podría dejar mala reputación y posterior quiebra. Invierte en educación constante para poder ofrecer calidad”, insta.