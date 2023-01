Sus principales clientes son los restaurantes, food trucks y los comedores

Los productos del mar, por ser alimentos bajos en calorías, de alto porcentaje de vitaminas y minerales, son esenciales para que el ser humano pueda llevar una dieta balanceada.



Comercializarlos fue la idea “perfecta” de los esposos Dalvina Morel Chávez y Edison Rafael Herrera, quienes apoyados en sus carreras de contabilidad y mercadeo, respectivamente, lanzaron su proyecto La Pesca RD.



Sin lugar a dudas, los emprendedores pusieron a prueba sus conocimientos en una iniciativa que busca suministrar a un costo asequible a los amantes de estos productos desde la comodidad de su hogar.



Las ganas de tener una economía sostenible, ser sus propios jefes y disponer de sus horarios fueron la clave y el mayor motivo de Dalvina y Edison para realizar La Pesca RD.



“Todo sucedió tan espontáneo que para ser sinceros, Dios tenía ese plan para nosotros porque todo se dio de una manera tan organizada, tanto así, que desde el primer día vimos los frutos”, expresan los empresarios.



Pero ¿cómo comenzó esta historia? De acuerdo con los emprendedores su amor por los mariscos los llevó a visualizar el potencial del negocio, que no tenían tan claro y que fue evidente cuando vieron que sus amigos realizaban múltiples pedidos de estos productos al hermano de Dalvina que trabajaba en un lugar que los comercializaba.



“Al ver el flujo de personas que se nos acercaban por los mariscos decidimos ordenar de cada producto varias unidades para revenderlas. La aceptación fue tan buena que decidimos comprar un freezer porque ya no teníamos espacio”, manifestan.



Dalvina y Edison afirman que al pasar el tiempo los pedidos eran más y más, y no tenían espacio en la casa, razón que los motivó a alquilar un local.



Puedes comunicarte con Dalvina y Edison a través de su cuenta de Instagram @LaPescaRD o mediante el teléfono 829-404-3578.



Su local está ubicado en la República del Paraguay esquina Rafael J. Castillo Local no.234, Ensanche la Fe, Distrito Nacional.



Entre su cartelera, abastecida de productos de las provincias Pedernales, Samaná, La Romana, Puerto Plata y Santo Domingo, encontrarás alimentos como chilo, salmón, camarones, lambí, pulpo, masa de cangrejo, calamar, mero, dorado, almejas, entre otros.



“Contamos con cuartos fríos para mantener en perfectas condiciones nuestras mercancias”, explican.

Sus principales clientes son los restaurantes, food trucks y los tradicionales comedores locales.



Los jóvenes empresarios aseguran que La Pesca RD, no solo es una tienda que vende pescados y mariscos sino también una empresa comprometida en brindar calidad, servicios y frescura en cada productos que les piden sus clientes.



Con La Pesca RD, los emprendedores buscan que los jóvenes se animen a creer en sus sueños y demostrarles que con enfoque y dedicación todo se puede lograr en la vida.



“El nombre de La Pesca RD surge con un amigo nuestro que cuando nos hacía pedidos de mariscos nos decía llegó ‘La Pesca’ y luego decidimos agregarle RD por nuestros nombres (Edison Rafael Y Dalvina)”, cuentan a elCaribe.



El compromiso de los esposos es tan fuerte que ambos luchan por sacar el barco hacia delante, Dalvina Morel Chávez, lleva la contabilidad y la publicidad del negocio. Mientras que Edison Rafael vende los productos.



Con tres años en el mercado, manifiestan que la atención al cliente, la calidad de sus productos y la inmediatez de sus servicios son la clave de su éxito.



“Aparte del compromiso que tenemos con el cliente en cuanto a calidad, precio y servicio, contamos con algunos influencers que consumen nuestros productos y nos ayudan a expandir nuestra empresa”, dicen.



Consejo



Dalvina y Edison aconsejan a los futuros emprendedores a colocar a Dios en el centro de su vida y sus proyectos.



“El camino del emprendimiento pueden haber obstáculos pero también momentos que nos llenan de dicha, satisfacción y orgullo. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Los proyectos se logran con dedicación y empeño. ”, aseguran.



Rentabilidad



Confiesan que su proyecto ha mejorado sustancialmente sus ingresos y lo compararon con la siembra de los árboles, indican que mientras más amor y cuidado les das más rápido prosperan.



“Si descuidas las plantas se marchitarán, así ocurre en los negocios… si te enfocas todo irá por buen camino. Todos los comienzos son difíciles pero con empeño y dedicación los frutos se van notando”, manifiestan.