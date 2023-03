Es propietario de un emprendimiento iniciado en la vitrina de la peluquería de un tío; la empresa sigue buen ritmo

Melvin Antonio Pacheco es un joven tesonero. Su sueño de ser empresario es una motivación que le mueve cada día a dar nuevos pasos para crecer. Vive en constante evolución.



Fue empleado de una óptica, lugar en el que adquirió conocimientos en el área. Luego, con su visión e iniciativa emprendió el negocio llamado D’Pacheco Lentes Shop. Comenzó como muchos otros emprendedores que hoy son gigantes: prácticamente con lo mínimo.



Apenas tenía una vitrina en la peluquería de un tío. Precisamente de ahí algunos clientes preguntaban para hacerse sus lentes y comprar las monturas.



Posteriormente, gracias a las atenciones de Melvin y la calidad del producto comercializado, esos clientes traían o recomendaban a otros.



La pequeña empresa ha ido creciendo y hace tres años Melvin logró tener por fin su propio local.

D’Pacheco Lentes Shop es una tienda de ventas de monturas, taller de reparación y ajuste de lentes, ubicada en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.



El local es su punto operativo, pues para salir adelante durante la pandemia, el joven hábil para los negocios tuvo que implementar nuevas estrategias y adaptar sus productos a las necesidades de ese momento.



Así empezó a ofrecer sus lentes aplicando e-commerce o comercio electrónico. Importa las monturas a través de internet y las ofrece a sus clientes por medio de Facebook y WhatsApp.



Melvin Antonio Pacheco es un joven en constante evolución. En la conversación con elCaribe explica que tiene “una técnica”, en la que el cliente no va directamente al negocio.



Ha aprendido a identificar el tipo de cara (redondas, cuadradas u ovaladas) y determinar el tipo de montura que mejor aplica para cada caso. Por esas vías, sus clientes envían la prescripción médica y este les recomienda el tipo de monturas (contemplando tipo de cara y el grosor del lente).



Una vez aprobado vía WhatsApp o Facebook, Melvin fabrica el lente y lo envía a domicilio. Con esto ha incrementado la clientela, pues muchas personas no disponen del tiempo y prefieren evitar el tráfico. “Las monturas asientan perfectamente al cliente, pues hasta ahora se muestran satisfechos”, asegura. Se le puede contactar por vía de los teléfonos 809-415-6527 y 809-483-1848.



Fajador sin límites



“A diferencia de muchas otras personas, durante los peores momento de la pandemia del covid trabajé normal, porque como a muchos clientes se les dañaron los lentes y no tenían dónde ir, cuando me contactaban yo les resolvía rápido”, agrega, en una conversación sostenida a media mañana.



“Me gusta leer, especialmente libros de ventas y filosofía; eso me ayuda a pensar más allá del día a día. Distribuyo monturas a tiendas en el interior, como Puerto Plata y Nagua”, le cuenta a este periódico. Indica que tiene los clientes y la logística y solo le falta mayor capital para expandirse. Está acostumbrado a tomar prestado y a pagar a tiempo. Una institución que le ha servido de empuje es la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD).



Esa organización tiene bastante experiencia en el otorgamiento de microcréditos y en la capacitación y acompañamiento financiero en el país y cada día fortalece sus acciones.



La Fundación Dominicana de Desarrollo es el resultado del sentimiento de fraternidad y solidaridad que une a todos los dominicanos de todos los sectores socio-económicos de la República Dominicana.



“El fuerte de mi negocio es la importación de líneas de monturas que son únicas. Puedo ajustar los precios distribuyéndoles a pequeños negocios que están en el interior”, dice el emprendedor Pachecho.



Sus ventas superan el millón de pesos por año. En los tiempos más complicados de la pandemia las ventas bajaron, pero mejoraron en el 2021.