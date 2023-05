Esta señora, de 69 años y residente en Villa Mella, contribuye cada día con la buena gastronomía hogareña

Demetria Berroa Figueroa soñó siempre con ser enfermera; vocación tiene.



Está acostumbrada a trabajar por lo que quiere y en el caso en cuestión, lo consiguió. Residente en Villa Mella, Santo Domingo Norte, es una dama que sabe superar obstáculos y afrontar cada desafío que le presenta la vida. Pero pasó algo: cuando ya estaba lista para ingresar al mercado laboral, se vio obligada a abandonar sus ilusiones para cuidar de su nieta, que terminó inmovilizada casi por completo, luego de un accidente en la escuela.



Demetria ha hecho lo que estaría siempre dispuesta a hacer una abuela para que un nieto esté en buenas condiciones. Ver la nueva condición de su nieta, ahora bajo su cuidado y atención, sumergió a Demetria en una depresión.



Se considera una mujer activa y enérgica y para salir adelante creó un negocio informal, de fabricación de sazones.



Llegó a ocurrir que, por su desconocimiento de las finanzas, doña Demetria no lograba hacer rentable su emprendimiento. Le ocurría lo que es común en muchos negocios nuevos: Todo lo que producía era para pagar. La diferencia con esos proyectos que mueren rápido, es que Demetria no se “durmió” y buscó asesoría y un “pie de amigo”.



Y ese pie de amigo fue Supérate. “Cuando llegué a Supérate y a Mujeres SúperEmprendedoras, aprendí mucho. La diferencia comenzó a verse, porque lo que estaba ocurriendo antes es que yo no avanzaba y no me alcanzaba el dinero. Pero ahora, después de Supérate yo le puedo decir que me siento bien y estoy bien”, dice la dama, en una interesante conversación que se da a media mañana.



Es precisamente la hora en la que los sazones que prepara y comercializa Demetria comienzan a dar el toque de sabor para las distintas recetas alimenticias que en los hogares dominicanos se colocan sobre la mesa, una vez el reloj marca las 12 meridiano.



A Demetria -La Reina del Sazón- le parece increíble que a sus 69 años haya logrado lo que tiene. Dice que gracias a los talleres del programa comenzó a ahorrar, montó su propia cocina y, junto con los sazones y las botellas de limpieza, ahora también vende empanadas de maíz.



“He logrado crear mi marca, mis productos tienen sus etiquetas con el logo y no pienso detenerme. Ahora tengo metas para mi negocio”, indica. Una de las ayudantes en la cocina es su nieta.



“Si a ella su condición no la limita, imagínese todo lo que yo puedo lograr, yo que estoy sana y entera”, comenta. Parecen simples palabras pero evocan todo aquello que es capaz de hacer una persona, cuando está dispuesto a lograrlo.

Los condimentos son preparados con productos frescos cultivados en tierras del país. Demetria Berroa está acostumbrada a convertir ideas en realizaciones. Esta es una. El producto es solicitado por una clientela que aumenta. La asesoría de Supérate se ha expresado en una mejor presentación. Cada preparación lleva impreso el cuidado.

Así las ve el Gobierno



Mujeres con ese espíritu que posee doña Demetria, ha estado reconociendo la actual administración de Gobierno.



El 20 de abril, por ejemplo, el presidente Luis Abinader aseguró que desde el Estado hay el compromiso con la igualdad y la equidad de la mujer dominicana, a la cual manifestó su apoyo para desarrollar cualquier actividad emprendedora que quiera iniciar.



Lo dijo, al encabezar una ceremonia en la que 28 emprendedoras recibieron el Premio Mujer Supérate 2023, en el Palacio Nacional. Allí el mandatario resaltó que el liderazgo de las mujeres contribuye día a día al crecimiento de la nación. Mujer Supérate es una iniciativa que empodera y reconoce la disciplina, el trabajo y la ardua labor de mujeres pertenecientes al programa Supérate.