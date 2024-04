Desde hace años este emprendedor junto a su familia ha estado envuelto en el negocio de partes de motocicletas y autos

En un espacio de Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, un pequeño taller se destaca entre la multitud de establecimientos de repuestos y mecánica. Allí, Luis Manuel Almonte de León, junto con su familia, tiene un negocio que no solo sobrevive, sino que prospera en un mercado bastante competitivo.



Hace algunos años, Luis Manuel se aventuró en esa dinámica con el respaldo de un microcrédito. Su visión: un negocio de compra y venta de partes de motocicletas y automóviles, combinado con servicios de mecánica. La demanda de repuestos y reparaciones ha ido en aumento con el crecimiento del parque vehicular del país, y Zaza Racing ha sabido capitalizar esta oportunidad.



En los primeros tres meses del año se incorporaron al stock vehicular del país 85,600 nuevas unidades, de las cuales el 60.04 por ciento correspondió a motocicletas. De motocicletas fueron habilitadas para circular 51,400 unidades, un promedio de 571 motos cada día desde el 1 de enero al 31 de marzo.



Según cifras de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la segunda mayor categoría de vehículos de nuevo ingreso registrada entre enero y marzo del 2024 le correspondió a la categoría jeep, con 15,337, equivalente al 17.91 por ciento del universo.



Al 31 de diciembre de 2022, el stock o número total de vehículos registrados ascendía a 5,463,9962 unidades. El volumen incluía 311,548 vehículos de nuevo ingreso ese año.



Lo que distingue a Zaza Racing es su enfoque en la calidad, precios competitivos y facilidades de pago. Con un sistema de pago de cuotas mínimas acumulativas, ha allanado el camino para sus clientes, diferenciándose en un mercado saturado. Cuando la pandemia impuso desafíos sin precedentes, el ingenio de Luis Manuel y su familia se puso a prueba.



Ante la crisis, Zaza Racing no se rindió, según ha narrado. Se trasladó a su hogar para continuar con las reparaciones, aprovechando el hecho de que la mayoría del personal era parte de la familia. Implementó estrictas medidas de seguridad, desde el uso de mascarillas hasta el distanciamiento físico, lo que garantizó la protección de sus clientes y de sus empleados.



No todo quedó ahí. Zaza Racing adaptó su modelo de negocio para satisfacer las necesidades emergentes. Introdujo servicios de entrega a domicilio, facilitando aún más el acceso a sus productos y servicios en tiempos de limitaciones de movilidad.



La esposa de Luis Manuel, Ramona, maneja la administración y contabilidad, mientras que sus hijos desempeñan roles clave en las ventas y la mecánica. Esta unidad y honestidad se reflejan en cada interacción con los clientes, consolidando la reputación de Zaza Racing en la comunidad.



Optimismo y motivación



Luis Manuel y su familia tienen grandes planes, siempre piensan en grande. Esos planes siempre estuvieron visualizados desde la adquisición de una camioneta para reducir costos operativos hasta la posibilidad de comprar sus locales actuales o expandirse a un espacio más grande. El reconocimiento de Zaza Racing, nominado en 2021 en la Categoría Microempresa Familiar, y el apoyo financiero de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), subrayan su impacto y contribución al tejido empresarial local.



Ha quedado claro que en un entorno donde las oportunidades pueden ser escasas y los desafíos abundantes, personas como Luis Manuel luchan cada día para mantenerse a flote.

“Pie de amigo”



La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) ha sido una pieza en el entorno de Luis Manuel , al otorgarle facilidades crediticias. Desde su creación en 1966, la FDD ha sido un “pie de amigo” para innumerables emprendedores dominicanos, incluyendo a Luis Manuel y su familia.



Al unir a empresarios visionarios bajo el lema de solidaridad y fraternidad, la FDD ha jugado un papel crucial en la construcción de una República Dominicana más próspera y equitativa.



Su respaldo financiero y asesoramiento han allanado el camino para emprendedores como Luis Manuel, permitiéndoles convertir sus sueños en realidades.



A través de programas de microcréditos, capacitación empresarial y acceso a recursos, la FDD ha empoderado a más de un millón de dominicanos, fortaleciendo así el tejido empresarial del país y fomentando la creación de empleo y riqueza en comunidades de todo el territorio nacional.