Su pasión por la comida y su elevada experiencia en la cocina lo motivaron a no estancarse frente a la crisis sanitaria

Inspirado por sus valores familiares, el emprendedor Guillermo Antonio Matos decidió luchar por sus sueños de tener un restaurante propio.



Durante la pandemia de covid se vio desempleado por el cierre de los hoteles en el país y en dificultades por tener que llevar el sustento a su hogar, lo que lo condujo a cumplir el deseo de toda su vida.



“Siempre fue un sueño que tuve y durante la pandemia emprendí con las habilidades que había adquirido en los años que trabajé en el área hotelera”, expresa Guillermo, mientras revisa la trayectoria que ha seguido su vida.



De allí nace su iniciativa “Gumomt”, una propuesta gastronómica especializada en comida internacional y cócteles.



“Soy de una zona urbana y me di cuenta de que en esta área no había una verdadera gastronomía asequible para personas de bajos recursos y amantes de una buena comida” dice.



El pequeño empresario explica que el nombre de Gumomt se debe a que elaboran comida gourmet y su nombre y apellido combinados y abreviados son muy parecidos a la idea del negocio.



Guillermo cuenta a elCaribe que su motivación fue su familia y los valores inculcados por su madre para seguir el camino correcto.



“Mi motivo fue el deseo de progresar y poder brindarle un mejor futuro a mi familia, con el apoyo incondicional de mi esposa y mi hijo Yeison”, explica.



En un espacio de su vivienda, en la calle 15 del barrio Progreso del populoso sector Sabana Perdida, Chichi, como le llaman sus amigos, instaló su emprendimiento. Y lo conduce por buen camino.

El emprendedor explica que su inspiración viene del maestro culinario Sergio Scallela, que es el chef y propietario de Sapori di Italia.



El Chef afirma que se diferencia por la alta calidad con la que trabaja en el servicio personalizado al cliente, al que ofrece un delicioso menú variado y sobre todo el amor y empeño que pone en crecer y brindar una excelente calidad cada día y con mucho mayor ánimo.



“Por el momento estoy muy enfocado en mi proyecto, ya que me toma mucho tiempo y me gusta hacer las compras y preparar todo yo mismo, para que todo salga bien”, comenta.



A Guillermo Matos se le puede contactar a través de su cuenta de Instagram @gumomtrd y por vía del teléfono 809-665-0704.

Una de las recetas solicitadas. La clientela del negocio crece cada día. Los cócteles son muy solicitados. Gumomt sigue un ritmo de expansión. La empresa está en Sabana Perdida. El emprendimiento tiene tres años. Cada plato lleva impreso el buen sabor.



Rentabilidad



Con tres años en el mercado dominicano, dice que sus ingresos han tenido un verdadero crecimiento. “Ha sido algo de Dios y de las maravillosas personas que nos han acogido de una forma increíble para ser una zona urbana y el estilo de alta cocina que trabajamos”, indica, con tono de satisfacción.

Consejo



El emprendedor exhorta a la gente a que vaya tras sus sueños sin miedo y sin pensar en las dificultades.



“Vayan por sus sueños sin miedo y échenle ganas, porque en realidad es algo muy lindo cuando logras algo que siempre has soñado y luego de lograrlo es cuando tienes que ponerle ganas sin importar las dificultades”.