El proyecto JP Strength Coach busca fomentar la cultura fitness

Realizar ejercicios se ha convertido en una de las principales metas para los hombres y mujeres al comenzar un nuevo año. Algunos se encaminan hacia ese rumbo por estética y otros por salud, bienestar físico y emocional.



En el caso de Juan Polanco, la actividad física fue la oportunidad que tuvo para ayudar a su madre Noris García a prevenir la diabetes, enfermedad que la mayoría de sus hermanos padecía.



“Comencé a interesarme más por el cuidado físico de mi madre, vigilo siempre su alimentación para que no aumente de peso y así evitar que pueda desarrollar una diabetes tipo 2 o hipertensión, como la han desarrollado mis tíos”, expresa a elCaribe.



Luego de graduarse, Polanco empezó a acudir con más frecuencia al gimnasio para a través de rutinas de ejercicios despejar su mente y liberar el estrés que le causaba los conflictos del día a día.



Y es en ese lugar, donde nace JP Strength Coach, una iniciativa que busca potenciar el funcionamiento físico de las personas, prevenir los factores de riesgo para la salud y aportar bienestar emocional.



“Era tanta mi dedicación que un amigo del gimnasio me pidió que lo ayudara a mejorar su condición física con entrenamientos. Y en ese momento vi una oportunidad de negocio grandiosa. Hablé con el dueño de Ultimate y luego de ahí todo ha fluido a la perfección”, dijo.



Desde que comenzó a estudiar Marketing en la universidad se visualizó como su propia marca personal y entendió que no hay mejor forma de obtener un reconocimiento que usando su nombre en el mundo del fitness.



“Mi propia marca personal es lo que me va a llevar lejos. Yo predico un estilo de vida que yo mismo modelo”, asegura.



Puedes contactar a Juan Polanco en el número 809-915-4534 o en Instagram en @JPStrenghtCoach

De acuerdo con el empresario, la realización de ejercicios favorece la liberación de sustancias analgésicas (opioides, serotonina y endorfinas), que también contribuyen a mejorar el estado de ánimo.



Asegura que con JP Strength Coach ha cambiado la vida de muchos de sus clientes, provocando en ellos una sensación de bienestar emocional y dándoles una nueva oportunidad a su organismo.



“El ejercicio terapéutico influye de forma positiva en nuestro cuerpo, mejorando el estrés, la depresión, la calidad del sueño y reduciendo la fatiga. Además favorece la liberación de sustancias analgésicas, que también contribuyen a mejorar el estado de ánimo”, manifiesta.



JP Strength Coach, según su creador, es una marca de coaching deportivo que se fundamenta en cuatro elementos fundamentales que son la rehabilitación, movilidad, funcionalidad y estética.



Polanco, quien tiene seis años llevando el servicio a domicilio, puntualiza que para lograr estos objetivos trabaja con un equipo conformado por un médico general, un especialista en medicina regenerativa, dos fisioterapeutas y dos masajistas, que pone a disposición de su cliente.



Destaca que junto a su equipo brinda soluciones puntuales y precisas a las necesidades del cliente, apostando a su bienestar, memoria y salud integral.



“Buscamos ayudar al aparato locomotor -huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos-, mejorando el funcionamiento de estas estructuras y su elasticidad. El ejercicio ayuda a mantener los efectos conseguidos con la terapia manual”, reitera el joven de 31 años oriundo de La Vega.



Sostén



Juan manifiesta la importancia de su familia y el apoyo emocional que ellos le brindan en cada uno de sus proyectos personales.



“Mi familia valora y respeta lo que hago y me ven como inspiración y superación. Sus valores y enseñanzas me han mantenido a flote y me han convertido en una persona íntegra”, dice con determinación.

Promueve una dieta balanceada combinada con ejercicio. Cada una de las actividades se hacen según las capacidades del cliente. Con el entrenamiento de pesas ejercitas tu cuerpo de forma completa.

Crecimiento



Según su creador, la rentabilidad de JP Strength Coach es indudable y asegura que es gracias al servicio de calidad y a los resultados logrados con cada cliente, y son las recomendaciones sus cartas de presentación. “No hay nada más gratificante que saber que tomaste la decisión correcta. Gracias le doy a Dios de estar viviendo mis sueños y cumplir mis metas”.



Aconsejó a los jóvenes que utilicen el miedo como motor para conseguir los sueños.