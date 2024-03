Jorge Henríquez y José Jerez son dos visionarios detrás de una marca que celebra la autenticidad de la cultura

En un mundo donde la moda es un lienzo para la expresión cultural, Jorge Henríquez y José Jerez han dado vida a Manajü, una pequeña empresa emergente que fusiona la idiosincrasia y los dichos de la cultura dominicana con gráficos jocosos en su línea de ropa urbana.



Detrás de la marca innovadora se encuentran dos emprendedores visionarios cuya historia es tan colorida como las camisetas que diseñan. La semilla de Manajü germinó en la cocina de un lugar en que ambos se conocieron y donde las conversaciones creativas dieron lugar a ideas atrevidas y conceptos innovadores.



Jorge y José, dos mentes inquietas, vieron en la moda urbana un espacio perfecto para plasmar la riqueza de la cultura dominicana de una manera fresca y divertida. Así nació Manajü, con una visión clara y un propósito definido: celebrar la autenticidad y la diversidad de su tierra natal a través de la moda.



Desde sus humildes comienzos, Jorge y José han visto la marca crecer y evolucionar. A medida que la empresa se establece en el mercado, los dos emprendedores enfrentan cada día nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. Su compromiso con la excelencia y la innovación los impulsa a buscar constantemente nuevas formas de expandir su negocio y llegar a un público más amplio.



Uno de los mayores logros de Manajü, según les cuentan a elCaribe, ha sido su capacidad para conectar con el público dominicano, especialmente con los jóvenes que buscan expresar su identidad de una manera auténtica y original.



En su primera tirada de camisetas, casi agotaron por completo su stock (vendieron casi todas las disponibles), enviando prendas incluso al extranjero y estableciendo colaboraciones en el ámbito turístico. Este éxito inicial es solo el comienzo para Jorge y José, quienes están decididos a llevar su marca a nuevos horizontes.



¿Qué hace único a este negocio, en comparación con otros?, pregunta este diario. Es su enfoque fresco y sin pretensiones de la cultura dominicana, dicen los dos jóvenes trabajadores. Lejos de tomar la vida demasiado en serio, Jorge y José encuentran belleza en la cotidianidad y humor en las pequeñas cosas. Su capacidad para capturar la esencia de la vida dominicana en sus diseños los distingue de otras marcas y los hace queridos por su audiencia.



Afrontan los retos



Aunque el camino hacia el éxito que persiguen no está exento de desafíos, Jorge y José han demostrado una determinación inquebrantable y una voluntad de adaptarse y crecer. Desde el proceso de producción hasta la gestión del negocio, los dos emprendedores han enfrentado cada obstáculo con valentía y determinación, aprendiendo y creciendo en el camino.



En la conversación explican que uno de los mayores orgullos de Jorge y José ha sido ver cómo Manajü se convierte en una parte integral de la vida de las personas, no solo como una marca de ropa, sino como un símbolo de identidad y pertenencia. Para ellos, el verdadero éxito radica en el impacto que pueden tener en la vida de los demás y en la capacidad de hacer una diferencia positiva en el mundo.



A medida que miran hacia el futuro, Jorge y José tienen grandes planes para Manajü. Desde la expansión de su línea de productos hasta la apertura de una tienda física, los dos emprendedores están decididos a llevar su marca a nuevas alturas y a seguir celebrando la cultura dominicana de una manera única y auténtica.



Se les puede ubicar y contactar a través de las redes sociales como @manajurd. “Como nuestra empresa es muy joven todavía no tenemos un público grande pero esperamos que en poco tiempo nuestros tshirts formen parte de la conversación de todos y todas, claramente de sus closets también”, dice Jorge.



“Parte de nuestro público es la gente que no se toma las cosas muy en serio; personas dispuestas a mezclarse sin la necesidad de tener algún prejuicio; básicamente los que quieren relucir lo bello del país (…)”, agrega José.



Apartir de las experiencias narradas por los innovadores chicos, el mayor desafío ha sido el proceso de producción, porque se trata de una pequeña empresa independiente.



“Quizás el tiempo nos haga falta para poder desarrollarnos más rápido. En la parte creativa como ambos somos muy conceptuales y tenemos ideas puntuales de las cosas, siempre tenemos nuestra manera para aterrizar las ideas, pero es importante que eso suceda ya que saca lo mejor de ambos y ahora es parte del proceso de creación”, comentan.

Credenciales, más ocupaciones



Manajü no es lo único en lo que están enfocados Jorge y José. El primero es publicista y trabaja en comunicación digital para el Estado y tiene su empresa de diseño de interiores. Es @Jcinteriorismo.



En el caso de José, ejerce un trabajo en diseño gráfico, a la par es ilustrador y realiza labores como freelancer, acorde con sus capacidades en el área de la multimedia, según explico a este diario.