Sacha Durán, la mercadóloga que emprende con exfoliantes naturales

El cuidado de la piel es esencial para el ser humano debido a que este órgano está expuesto a agentes que pueden generar cambios perjudiciales para la salud. El polvo, la exposición al sol, y el clima son factores que causan el desgaste en nuestra piel, por ello es muy importante tener una rutina de limpieza y cuidado.

Consciente de la importancia de la hidratación de la piel, la emprendedora Sacha Durán, inicia su proyecto Snas Organic, una iniciativa que busca proporcionar a los clientes las herramientas necesarias para la buena salud de la piel a través de jabones artesanales y exfoliantes.

De acuerdo con la joven empresaria, quien es licenciada en Mercadeo, sus productos son elaborados con ingredientes 100 por ciento naturales y están libres de conservantes y colorantes.

Sasha cuenta a elCaribe que decide emprender este negocio luego de realizar varios talleres de producción de jabones artesanales, conocimiento que reforzó con videos de YouTube.

“Una tarde en mi casa pensé que necesitaba hacer algo con el que generara ingresos extras, y ahí fue que decidí hacer un curso de productos capilares. No obstante, por la experiencia de unas amigas que lo hacían, vi que no era rentable…y dije no, quiero algo que esté menos quemado, los jabones artesanales”, narró. La negociante encontró un taller que no solo le enseñó a preparar los jabones, sino también exfoliantes faciales y corporales.

Entre sus variedades tiene jabones de coco, limón, rosa mosqueta, café y fresas. “Yo quede encantada con mi taller y de inmediato empecé a producir y a vender por unidad y al por mayor para chicas que quisieran vender”, manifiesta

Precisó además que se encarga de fabricar los productos y los clientes que compran grandes cantidades le colocan las etiquetas. Sacha cuenta que estas ventas al por mayor han cambiado significativamente sus ingresos por la demanda de clientes que tiene en el interior del país.

Puedes comunicarte con Durán mediante la red de Instagram en @Snasorganic07 o en el número 849-797-6298.

Además de los jabones, Sacha prepara sales de baño, Bath Boms, velas aromáticas y terapéuticas; cremas blanqueadoras, y goteros para el cabello anti caída y crecimiento.

La joven de 29 años, quien es oriunda de Cayetano Germosén, municipio de Moca, rememora su infancia como una etapa divertida llena de experiencias inolvidables creadas junto a madre, hermanos y abuelos. “Mi papá nos llevaba siempre a la playa los domingos… No había un fin de semana que no nos sacara a pasear”, dice con nostalgia.

Narra que a la edad de ocho años su padre viajó con ella y sus cuatro hermanos a la ciudad de Santo Domingo, donde iniciaron una nueva residencia. Sacha, quien era la mayor de cinco hermanos, expresa que sus progenitores le inculcaron el amor por el trabajo, la responsabilidad y la disciplina de luchar por los sueños.

Afirma que desde niña fue muy trabajadora, obteniendo su primer empleo a los 13 años como modelo de una tienda de ropa. “Con lo poco que me pagaban en la tienda compraba cosas para vender, como maquillajes, cremas, ropa interior entre otras cosas, siempre me mantuve vendiendo”, enfatizó.

La emprendedora, al graduarse de la universidad, decide trabajar en el salón de belleza de su hermana como administradora y en la realización de uñas acrílicas.

Define su iniciativa Snac Organic como un proyecto de productos naturales para cuidar la piel de sus clientes. “Elegí el nombre SNAS porque son las iniciales de los nombres de mis hijos mía y mi hermana, Sacha, Natacha, Alysa y Sebastian”, explica.

Consejos

Sacha Durán recomienda a los jóvenes emprendedores a no tener miedo a perseguir sus sueños hasta conseguirlo.

“Dios primero, sin él nada. Le diría a todo aquel que quiere emprender que no tenga miedo que se lance que en la vida hay siempre que arriesgarse para lograr el éxito. Salga de su zona de confort y cómase el mundo para lograr cumplir sus sueños”, insta.