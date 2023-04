El joven emprendedor tiene una empresa dedicada a esa actividad, caracterizada por puntualidad y responsabilidad

A sus 24 años Rafael García es una fuente de empleo en su comunidad; ha dado trabajo a varias personas, incluido su hermano.



Rafael se motivó a ofrecer servicios especializados en el transporte de materiales de construcción. Y lo hizo luego de laborar buen tiempo en la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez, en la que pudo poner a prueba su destreza como conductor de autos.



Algunos de los amigos, que conocían de sus habilidades para manejar vehículos de diversas marcas y tamaño le impulsaron para que creara su propio negocio de transportación, y no lo pensó demasiado. Es una característica que tienen algunos emprendedores como Rafael: Si lo piensan demasiado, se arriesgan a “apagarse en sus proyectos”. Y no pensarlo demasiado, no significa que haya falta de análisis o que empiecen sin saber hacia dónde van. Más bien quiere decir que el plan no debe dejarse dormir mucho. Hay que despegar. Y es lo que hizo Rafael García. Su despegue fue tan exitoso, como la marcha que cada día llevan los vehículos en los que ejerce su oficio. Un oficio que le da el sustento diario.



Es un emprendedor que ha sabido agenciarse apoyo financiero como “pie de amigo” de sus iniciativas. Su primer microcrédito le permitió ayudarse a comprar una camioneta y así comenzó una marcha que no se ha detenido nunca.



Ese primer crédito, para dar fuerza al negocio llamado “Transporte García, Transporte de Carga de Materiales de Construcción”, lo obtuvo de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), una organización que ha recorrido un largo camino en el otorgamiento de microcréditos y en la capacitación y acompañamiento financiero en el país.



La FDD tiene más de medio siglo de historia, un tiempo en el que se ha puesto de manifiesto el compromiso del empresariado dominicano.



Hace poco menos de dos años que Rafael se independizó, aunque llevaba un tiempo en el negocio, por lo que esa experiencia, compromiso y dedicación, le han permitido destacarse en el mercado, ganándose la confianza y el respeto de sus clientes, quienes cada vez son más.



Se le puede contactar a través del teléfono celular 829-492-4429. “Hemos ido escalando poco a poco; ya tengo dos vehículos para transportación. Mi empresa Transporte García es la opción más acertada para el transporte de materiales de construcción, tales como varilla, cemento y blocks, entre otros, ya que permite contar con una solución completa para todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes”, le dice el joven trabajador a este periódico.

Los clientes que solicitan el servicio son siempre más. El negocio tiene ya varios vehículos y varios empleados. “Solo se puede avanzar trabajando”, dice el emprendedor.

“Cuento, además, con un gran equipo, de tres colaboradores altamente comprometidos, para que la mercancía llegue al lugar de destino en perfecto estado y sin imprevistos. Nuestro lema es “Cero incidencias”, dice, dejando ver la satisfacción que le genera la conversación.



“Ofrecemos las mejores garantías y seguridad vial en el manejo”, asegura. Y agrega que el éxito que le ha permitido crecer en la actividad que realiza es el buen trato a sus clientes, dando excelentes atenciones y garantizando puntualidad. “Esa puntualidad, ligada a la responsabilidad, es más que valorada en este sector”, indica. Son principios que Rafael García no negocia en su empresa. Y no los negocia porque el resultado que sigue obteniendo está íntimamente ligado a ellos.



Entre los planes futuros está crear una flotilla de camiones para dar abasto a la demanda de un sector tan activo en la economía del país, como es la construcción; pero también le gustaría diversificar los servicios, ofreciendo transporte de envíos y llevar cargas de un pueblo a otro. García ha dejado claro que ser una persona exitosa en materia de emprendimiento requiere una combinación de características innatas y aprendidas, que no solo tienen relación con la capacidad de hacer dinero, sino también con la entrega, el compromiso, la dedicación, resiliencia y responsabilidad social.