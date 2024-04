Según un estudio realizado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), República Dominicana se destacó en el año 2022 como el país de América Latina con el nivel más bajo de desigualdad.



Estas informaciones están sustentadas a su vez en datos recopilados por el Banco Mundial y reflejados en el Índice de Gini. De acuerdo con lo explicado por el centro de pensamiento y análisis, cuyo vicepresidente ejecutivo es Miguel Collado Di Franco, el Índice de Gini, utilizado como indicador de la distribución de ingresos en un país, reveló que la República Dominicana registró 37.0 puntos, situándose 7.6 puntos por debajo del promedio de la región. Este dato coloca al país caribeño como uno de los más igualitarios de América Latina, junto con El Salvador y Perú.



Sin embargo, surge la interrogante sobre si la igualdad de ingresos es un indicador directo de progreso y desarrollo. Para abordar esta cuestión, se compararon los datos del Índice de Gini con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



A pesar de su destacado desempeño en cuanto a igualdad de ingresos, la República Dominicana se sitúa en el puesto 82 a nivel mundial en el IDH, evidenciando que la igualdad no necesariamente se traduce en un mayor desarrollo.



Países como Chile, Argentina y Uruguay, con un menor nivel de igualdad que la República Dominicana, muestran un mejor desempeño en el IDH.



El principal problema del Coeficiente de Gini radica en que no considera el nivel absoluto de ingresos de las personas, sino la diferencia entre estos. Por lo tanto, países con menor nivel de desigualdad pueden no mostrar un desarrollo superior a naciones con mayor desigualdad. Un ejemplo es Chile, el país más desarrollado de América Latina, que presenta un nivel de desigualdad mayor que la República Dominicana, pero un ingreso per cápita anual US$5,244 más alto. Esto resalta la importancia de no centrarse únicamente en la igualdad de ingresos, sino también en impulsar medidas que mejoren el nivel absoluto de ingresos y el desarrollo económico en general.



Para mejorar su desarrollo, República Dominicana necesita implementar reformas estructurales que mejoren el clima empresarial y subir la productividad nacional. Estas reformas no solo impulsarían el mercado laboral dominicano, sino que también mejorarían los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, y contribuirían así a un verdadero progreso económico y social.

Preocupación en 2009 de un grupo de dominicanos

El CREES surgió como respuesta a la necesidad que tiene la sociedad dominicana de procurar políticas que propendan a un desarrollo económico sostenible en un clima de libertades individuales. Nació como una idea en el año 2009 de un grupo de dominicanos preocupados por lo superficial del debate en la República Dominicana y del conocimiento que tiene la colectividad, sobre los aspectos que hacen girar la economía local y regional.