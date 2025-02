El Ministerio de Energía y Minas y el Servicio Geológico Nacional realizan estudios en zonas de Sierra de Bahoruco

Pedernales.- La presencia de grandes yacimientos de tierras raras en Pedernales ya no es un mito, sino una realidad.



Sobre la existencia de valores no anómalos, sino valores de tierras raras dentro de la bauxita, las autoridades han tomado la situación con mucha seriedad, con el objetivo de que se pueda exportar este mineral.



La conformación de un grupo de trabajo, que lidera el Ministerio de Energía y Minas, junto al Servicio Geológico Nacional, tiene más de un año y seis meses con varios técnicos que realizan muestras y estudios geofísicos en zonas de la Sierra de Bahoruco. A la fecha, se estima que se han tomado más de mil muestras para comprobar los valores de tierras raras, concentrados exclusivamente en la reserva fiscal y minera Ávila, extensión superficial de 14,876.045 hectáreas, que mediante el decreto el decreto 430-18, se declara de interés para la explotación y evaluación de posibles yacimientos de tierras “raras” a ser desarrolladas directamente por el Estado mediante contratos especiales, en la provincia Pedernales.



Las perforaciones en la Sierra de Bahoruco abundan en diversas zonas de en lo que ahora se conoce como Reserva Fiscal y Minera de Ávila, amplia extensión territorial dentro de la provincia Pedernales en las que se han encontrado elementos químicos que conforman las tierras raras.



Este mineral se ha convertido en un insumo de expansión de su demanda, por su importancia e implantación en tecnologías de la telecomunicación, aviación, automovilismo, energías renovables, industria armamentística, entre otros.



Desde las secciones de Las Mercedes, Ávila, Aguas Negras, Mencía La Altagracia y Los Arroyos, todas comunidades agrícolas, se pueden observar más de 100 perforaciones, que son marcadas con cintas de colores refractivos.



En muchos otros lugares, las excavaciones son de hasta cuatro metros de profundidad y permanecen abiertas. Allí se observa una tierra de color rojo, característico de la bauxita.



Los trabajos y agricultores



Agricultores en la zona no han puesto resistencia ni oposición a la penetración de técnicos en sus predios, pero reina entre ellos mucha inquietud y desinformación sobre su futuro inmediato.



“Nosotros vemos a esos imagineros trabajando por estos lados, no nos dicen nada, solo que buscan unos minerales y que eso es el gobierno que lo hace”, manifestó a elCaribe un dueño de una plantación de café, que prefirió hacer reserva de su nombre para no “calentarse”.



Con botas de goma, ropa manchada y un machete a su cintura, agregó que los ingenieros están haciendo trochas por las fincas, recogen tierra, empacan en fundas y también marcan con lazos de colores los lugares donde realizan estas labores.



Tanto en Las Mercedes, Ávila, Aguas Negras, Mencía, como La Altagracia y Los Arroyos, se desarrollan actividades de crianza de ganado vacuno y ovino, así como siembras de habichuelas, gandules, maíz, auyamas, plantaciones de café, aguacate, naranja agria, plántanos, guineos, zapote y chinola.



Algunos esperan que las informaciones lleguen pronto y puedan conocer cuál será su suerte ante una inminente realidad de posible explotación minera en Pedernales.



En el pueblo de Pedernales el ambiente es de muchas expectativas, entusiasmo, preocupación y también de desinformación.



La gente habla por todos los lugares de estos hallazgos mineros, que para los pedernalenses no son ajenos, toda vez que desde hace más de 10 años se dio a conocer que una universidad española había confirmado la presencia de los elementos que conforman las tierras raras.



Pero las dudas en la población surgen sobre cuáles beneficios dejarían estas operaciones si se inician, cuál sería la forma de transportar el material, hacia cuáles muelles y la generación de empleos.



República Dominicana en la mira



La existencia de 100 millones de toneladas de tierras raras en República Dominicana, según estudios preliminares, supondría una oportunidad de negocio para el país y con su principal socio comercial, Estados Unidos, y otras partes del mundo, las proyecciones a futuro lucen ambiciosas.



Se trata de un tema que está bajo la mira de Washington y que fue clave en la reunión de trabajo que sostuvo el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

Francisco Javier alerta sobre riesgos de explotar

El aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, advirtió sobre los riesgos que implicaría la explotación de tierras raras en Pedernales, señaló posibles impactos negativos en la economía, el medio ambiente y la salud de la población. García sostuvo que los beneficios económicos de dicha explotación serían mínimos en comparación con los daños que podrían generar las emisiones de gases tóxicos y el polvo radioactivo. Agregó que el uso de los 17 elementos químicos presentes en las tierras raras está reservado para países con alto desarrollo tecnológico y, aun así, su extracción conlleva riesgos radioactivos.